«Venid a por mí, tengo mucho frío y el pozo me traga»

El 2 de marzo de 1984, una brigada de bomberos del parque de Benidorm rescató con vida a un hombre que cayó a un pozo de 115 metros de profundidad en Beniardà. Con unos medios rudimentarios, el bombero Paco Llorca descendió cabeza abajo, sujetado a pulso por sus compañeros, amarrado a una cuerda que, cuando empezó a subir, se rompió. Fueron treinta y tres minutos de angustia para salvar a dos personas cuyos corazones latían un centenar de metros bajo tierra.

Con la mirada puesta ahora en el rescate de Julen en Málaga, el responsable del dispositivo de hace 34 años asegura que «aquello fue un rescate heroico para los medios que teníamos. Pero era lo que había y el corazón mandó sobre la cabeza», comenta Ramón Felipe, jefe del parque de bomberos de Benidorm entre 1978 y 2012, hoy en día jubilado pero fundamental en aquel rescate que acabó con final feliz. A su lado asiente con la cabeza Jaime Llorca, sargento del Consorcio Provincial de Bomberos, destinado en el parque de Benidorm, el mismo donde trabajó su padre, aquel «héroe anónimo» que «nunca le dio importancia a lo que había hecho».

Jaime tenía 18 años cuando aquel viernes de marzo del 84, él y toda su familia se estremecieron por la valentía de su padre. Ayer recordaba como esa mañana «mi madre estaba en el mercado de Benidorm, cuando unos vecinos le preguntaron: '¿Sabes que se ha caído un chico a un pozo?' Y mi madre pensó: Mi marido seguro que está allí». La familia conocía mejor que nadie a Paco Llorca, «de los antiguos, el primero para hacer cualquier cosa, muy echado para adelante».

Por aquella época, eran frecuentes las obras para proporcionar agua potable a las poblaciones de la Marina Baixa. Operarios andaluces venían con frecuencia a trabajar a Alicante, como fue el caso de José Manuel Carmona Giménez, un joven obrero granadino, natural de Gorafe. Mientras su empresa estaba instalando una bomba de agua sumergible, se rompió el cable, cayó la bomba y el chico, que estaba enrollando la manguera, se fue detrás.

Minutos después llegaba el operativo de rescate. Tal y como relata Felipe, «al pie del pozo, desde la superficie oíamos perfectamente al chico que lloraba: 'Venid a por mí, tengo mucho frío y el pozo me traga». Y la reacción fue inmediata. «Con 60 centímetros de anchura, la solución era bajar de cabeza para que las manos pudieran maniobrar», dice Felipe.



«Amarradme a mí, bajo yo»

Había mucha gente por allí, pero el que dio el paso adelante fue Paco Llorca: «Yo bajo, amarradme a mí que bajo yo». Su jefe, Ramón Felipe, le preparó un arnés con una cuerda, que lo sujetaba por hombros, cintura y piernas. Provisto de una linterna, bajó con otra cuerda a su lado y como únicas instrucciones «tenía que avisarnos si se sintiera mal, para subirlo enseguida».

Mientas Paco bajaba, iba dando ánimos arriba y abajo. «Al fondo decía: 'Hola valiente, ¿cómo estás?' y a sus compañeros: 'Despacio, despacio». Cuando consiguió sujetar al obrero, el equipo empezó a tirar con fuerza, sin poleas, pero la cuerda de cáñamo se rompió al poco de comenzar a subir, por una rozadura. Al partirse fue Felipe quien tuvo que aguantar él solo, por un instante, a las dos personas que colgaban cabeza para abajo, a 100 metros de profundidad. «Se me caían, yo no aguantaba más, el pozo me tragaba también».

Después de treinta y tres minutos de angustia, el rescatador y el rescatado vieron al luz. De hecho, la sensación entre los presentes fue que «el obrero salió del tubo como si fuera un parto, lleno de sangre».

«Al llegar a casa -recuerda Jaime-, mi madre le pegó la bronca a mi padre y le dijo que estaba loco». Y su respuesta fue: «Alguien lo tenía que hacer».

Al pensar en el pozo donde se busca a Julen, estos dos bomberos alicantinos confían en que «el niño salga lo antes posible. ¿Cómo? Pues es una incógnita, allí tienen los mejores medios posibles. Hemos avanzado mucho en todo, pero el componente heroico no existe. Ahora el éxito es un conjunto de todos».

A Paco Llorca nunca le reconocieron el mérito. Falleció a los 64 años, nueve años después de un rescate por el que le iban a dar una medalla al valor que nunca le entregaron. Como asegura su hijo: «Los héroes no están en el cine. Los héroes son los que hacen algo en la vida real, como mi padre».