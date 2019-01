El Campello lleva su campaña "El So de la Festa" hasta Fitur

El Campello ha presentado el jueves en Fitur "El So de la Festa", la Campaña Turística de El Campello para 2019. El alcalde Benjamí Soler ha introducido el acto de presentación manifestando que las fiestas y tradiciones de El Campello suponen un motor cultural, social, económico y turístico fundamental para el municipio. Por ello, el Ayuntamiento no va a cejar en su empeño, aún más después de conseguir el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Provincial, en situar nuestras fiestas donde se merecen, que como mínimo es conseguir el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico.

La edil de Turismo, Cynthia Alavés, ha querido presentar la campaña, explicando qué es "El So de la Festa":

"El So de la Festa es el sonido de un pueblo que expresa su singularidad a través de sus tradiciones. Es el sonido de la Salve Marinera entonada por nuestros pescadores y marinos, es el sonido de las partidas de Pilota Valenciana que se juegan detrás de la iglesia, es el sonido de esas cocinas que con esmero y recetas añejas reflejan nuestro pasado enclavado en lejanos caladeros de pesca".

La regidora destacó que "el So de la Festa es el sonido de la Fireta de Sant Jaume, de la Muixeranga y de les Dolçaines y els Tabalets el día de la Dansà. Pero sin dudarlo ni un segundo, El So de la Festa, es el sonido del silencio contenido que acontece en la oscuridad de la madrugada al Desembarcament. Silencio que se trunca al amanecer con la llegada de la flota mora que desembarca en las playas de El Campello y la posterior batalla con las tropas cristianas. El So de la Festa es el sonido de un pueblo durante todo el año, hecho que convierte el sonido de nuestras tradiciones en uno de nuestros principales atractivos turísticos y culturales. Por ello El So de la Festa, es nuestra campaña turística en 2019".

Recientemente El Desembarcament ha recibido la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial de la Generalitat Valenciana y por este motivo se ha decidido ahondar en la apuesta por las tradiciones y fiestas campelleras como elementos turísticos singulares que dotan al municipio de elementos diferenciadores en el mercado turístico.

Por ello Pere Lluis Gomis, concejal de Fiestas, ha manifestado su agradecimiento a la Junta Festera de Moros i Cristians por su labor como salvaguarda de nuestras tradiciones más ancestrales y por el trabajo realizado con el fin de conseguir la Declaración de Interés Turístico Provincial.

Este año destaca el desfile que realizará una representación de la Junta Festera de Moros i Cristians a través de sus Capitanías 2019, Tercio de Flandes y Kordofan, acompañada de la Colla de Dolçaines i Tambors L'Arraix, el sábado, en el gran desfile de las fiestas de la provincia organizado por la Costa Blanca desde la Plaza Callao hasta la Puerta del Sol. Más de un millar de festeros representantes de los moros y cristianos, fiestas del fuego, carnavales y fiestas populares ofrecerán un gran espectáculo con nuestra mejor tradición musical.