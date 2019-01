Una sentencia ratifica la pérdida de 300.000 euros por el Ayuntamiento para crear empleo

París confía en que prospere otro recurso presentado.

Un nuevo jarro de agua fría para el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en torno a los programas de empleo Empuju y Emcuju 2018 para dar empleo a jóvenes del municipio de forma temporal. Un error en la presentación de la documentación, que se realizó de manera presencial en lugar de telemática, dejó al consistorio sin posibilidad de acceder a las subvenciones en septiembre pasado. Ambas suponían una ayuda de casi 300.000 euros y la contratación de 24 personas. El programa Empuju 2018 estaba dotado con 32.732 euros y la subvención del Emcuju ascendía a 259.954.

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) ya desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento sanvicentero, que reclamaba su inclusión en los planes de empleo. El consistorio advertía que la petición se realizó en tiempo, forma y lugar y que, a pesar de ello, no se le dio posibilidad de subsanación.

En esta ocasión el consistorio ha recibido un varapalo judicial y ha sido condenado a pagar las costas del proceso. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento contra el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (actualmente Labora) por no admitirse su solicitud de subvención al plan Empuju 2018. El consistorio reclamaba la protección de sus derechos fundamentales, amparados en los artículos 14 y 24 de los Constitución, y estimaba que se había vulnerado su derecho de igualdad y de defensa . Y ello porque no se admitió su solicitud de subvención presencial y no por medios electrónicos. Sin embargo, el juzgado entiende que no ha habido vulneración de los derechos fundamentales.

Ante el contundente fallo el alcalde, Jesús Villar, ha dictado un decreto para desistir del recurso contencioso-administrativo que con los mismos argumentos se presentó para reclamar la admisión de San Vicente en la subvención del Emcuju 2018.

El decreto, del que se dará cuenta en el pleno de la semana que viene, considera que «obtenido un pronunciamiento judicial desfavorable sobre el mismo asunto, con condena en costas, carece de sentido mantener el recurso todavía pendiente de resolver», por lo que procede a desistir.

Los programas de empleo suponían reforzar los departamentos de Bienestar Social, Arquitectura, Turismo, Medio Ambiente, Juventud, Mayores, Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Informática, Presidencia, Intervención y Comercio. Y entre los proyectos rechazados destacan los de reparación de mobiliario urbano y juegos infantiles, un estudio de las necesidades de la población mayor de San Vicente, el control del servicio de limpieza de las zonas verdes, la creación de un censo de la hostelería del municipio, la creación de una bolsa de viviendas en alquiler social, el control de los residuos, la actualización del censo de asociaciones y acciones dirigidas al comercio local, entre otros.

La concejala de Empleo, Asun París admite que «no esperábamos esta resolución porque estábamos convencidos cuando presentamos los recursos de que podíamos ganar. Esta sentencia es un palo, pero seguimos pensando que tenemos razón». La edil añade que el Ayuntamiento no da por perdidas aún estas subvenciones porque todavía queda pendiente otro recurso ordinario que sigue a trámite. «En ese recurso ordinario se explica todo el trámite que se hizo y entra en el fondo de la cuestión y esto lo lleva otro juzgado», explica. París reconoce que si finalmente el Ayuntamiento gana la batalla no sabe cómo se materializará, porque las subvenciones ya se han concedido. «Nadie nos puede devolver que no hayamos podido contratar a jóvenes».

«Muy grave»

En la oposición municipal, el grupo popular ha calificado de «muy grave» que el tripartito haya perdido la subvención destinada a contratar a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años «que iban a tener la oportunidad de adquirir experiencia laboral para su inserción en el mercado de trabajo, además de reforzar los servicios que presta el Ayuntamiento a los vecinos», declara Cavi Escolano. La edil lamenta que San Vicente «se convierte en el único municipio de más de 20.000 habitantes que se queda sin esta ayuda del Servef en toda la provincia».

El PP considera que «es un ejemplo más de la mala gestión y la falta de previsión y planificación del tripartito, que no puede dejar para el último día a última hora la solicitud de una ayuda a cuya convocatoria sí concurrieron sin ningún problema y obtuvieron subvención más de un centenar de municipios de la provincia».

Muy crítico es el portavoz de Sí se Puede, David Navarro, quien añade que «vuelve a ser otra consecuencia de una mala gestión». Y lamenta que «además de haber perdido casi 300.000 euros en subvenciones y la posibilidad de contratar a 24 jóvenes por un año, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar unos 3.000 euros de dinero público por la desestimación de uno de los recursos». Y confía que prosperen los otros dos recursos.