Unificar criterios a la hora de justificar subvenciones

P ¿Como van los retrasos en el pago de la subvenciones de la Generalitat?

R En el presupuesto de la Generalitat para 2019 hay un aumento considerable en las ayudas a las escuelas de música. Y lo que es más importante, hasta ahora pides la subvención y se paga cuando consideran. La ayuda del curso 2016/17 se cobró en abril 2018, y la de 2017/2018 está por cobrar. Ahora se ha acordado que se abone al principio de curso el 75% de la subvención, y se romperá la dinámica de cobrar con año y medio después.

P ¿Ayuda la Diputación?

R Tiene dos líneas de apoyo, «Música als Pobles», donde participan casi la totalidad de las sociedades musicales y te pagan un concierto, según baremo. Y «Músicas en familia», cada año en una comarca. En 2019 se hará en l'Alacantí, en concreto Alicante. Cada entidad aporta un grupo y se interactúan con el público,incluidas las familias de los músicos.

P ¿Y cómo se comporta cada Ayuntamiento?

R Cada uno a su manera. Hemos pedido a la federación de interventores y secretarios de los ayuntamientos una reunión para que se clarifiquen y unifiquen criterios a la hora de justificar las subvenciones y convenios. Hay ayuntamientos donde hay convenios y otros donde no. La idea ea acordar un convenio similar, que no cambie en función de la interpretación particular de la normativa.