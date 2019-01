Sant Joan quiere ampliar con 15 policías locales una plantilla mermada en fines de semana y festivos

Superadas las fiestas navideñas, los problemas para organizar turnos en la Policía Local de Sant Joan d'Alacant con un mínimo de agentes adecuados para una población de más de 23.000 habitantes siguen siendo una evidencia a tenor de los escasos efectivos con que vigilan la localidad los fones de semana, especialmente en el turno de noches.

Este mismo fin de semana, tanto en la franja nocturna del viernes como la noche de ayer sábado tan solo ha funcionado una patrulla de dos agentes, más otro agente policial trabajando en la sala, controlando la central radio ubicada en la Jefatura de la Policía Local. Esta domingo, mejorará ligeramente la situación, con tres agentes en la calle, más el policía en la central.

Estas limitaciones en la cantidad de efectivos no es nueva. El año ha empezado al igual que acabó 2018. El domingo 23 se pudo realizar una carrera popular gracias a la ayuda de 40 voluntarios, en Nochebuena no hubo patrullas extras y la Nochevieja solo contó con dos agentes en la calle y otro efectivo en el control. A esta situación se llegó porque la planificación de los operativos especiales de Navidad y Reyes programados por la Concejalía de Policía de Sant Joan no se cumplieron en absoluto. De manera inicial, el objetivo del edil Manel Giner era reforzar con 6 o 7 agentes cada turno extra, en los días 23, 24 y 31 de diciembre, además de la Cabalgata del 5 de enero. Para los turnos extra de siete horas, Giner ofreció pagar entre 270 y 300 euros por cada turno de refuerzo. Sin embargo, ni el SPPLB ni el SEP-CV aceptaron la propuesta. Los sindicatos consideran que problema no se reduce «a salvar unos actos concretos, sino de dar salida a todos los problemas» que arrastra la plantilla hace años, tanto en cuestiones materiales y de personal.

Ante esta tesitura, el Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido ampliar la plantilla de la Policía Local, para lo que ha solicitado a los servicios técnicos la convocatoria de una oferta de empleo público para la incorporación de, al menos, una quincena de efectivos más. Esta oferta de empleo público «estará incluida en la oferta general con la que el Ayuntamiento pretende dotar de personal a aquellas áreas más necesitadas».



Nueva Ley de Coordinación

Este paso viene motivado por la entrada en vigor de la nueva Ley de Coordinación de la Policía Local que permite la ampliación de las plantillas, en parte por la jubilación anticipada de efectivos policiales, mediante procesos de contratación de agentes interinos. Este año, como mínimo, se van a jubilar dos agentes en Sant Joan.

Mediante esta actuación el Ayuntamiento de Sant Joan pretende «garantizar y estabilizar el servicio policial compuesto actualmente por agentes cuyas últimas incorporaciones se realizaron a mediados de la década de los 2000». Conscientes del envejecimiento de la plantilla policial, el concejal de Seguridad, Manel Giner (PSOE), asevera que a «todas las mejoras en cuestiones de equipamiento ya realizadas durante nuestro mandato,hay que añadir ahora que tenemos la posibilidad de aumentar y rejuvenecer la plantilla y mejorar las condiciones laborales del personal del Ayuntamiento, y eso es lo que vamos a hacer».