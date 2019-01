El Ayuntamiento exige retirar publicidad de comida rápida en la puerta de los colegios

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha exigido a la empresa concesionaria de la publicidad en el municipio que retire los carteles publicitarios de comida rápida colocados junto a la puerta de los colegios. El cartel de una cadena de restaurantes de comida rápida se encuentra en al menos cinco colegios. El consistorio reconoce que el mensaje que se envía con esta publicidad es contrario a las campañas de alimentación saludable del Ayuntamiento.

El aviso de esta incongruencia lo daba la madre de un alumno que en un principio tuvo poco éxito en su denuncia. La mujer explica que el día 7 de enero cuando su pequeño se incorporaba al colegio tras las vacaciones se vio sorprendida por el mensaje junto a la puerta de su colegio. La mujer llamó a la Concejalía de Educación para avisar y explica que allí le dijeron que no era competencia suya y la invitaron a contactar con la Conselleria. Cosa que hizo a continuación. Y en Educación por su parte le pidieron que presentara una queja. La mujer explica que desde un primer momento advirtió de la incongruencia de que el Ayuntamiento esté apostando por la alimentación saludable entre los escolares y no advierta esta publicidad tan cerca de una población tan sensible como la infantil.

Finalmente esta semana el Ayuntamiento advertía el hecho. La concejala de Infraestructuras y Urbanismo, Mariló Jordá, afirma que es «inadmisible» que esta publicidad esté en la puerta de los colegios. La edil reconoce que no es ilegal la colocación de estos mensajes junto a los centros educativos, pero a pesar de ello, ha pedido a la empresa que retire esta publicidad del entorno de los centros. En principio, Jordá señala que la mercantil comunicó al Ayuntamiento que no tenía intención de retirar estos pósters.

De ahí que la concejala advierta de que va a condicionar la prórroga del contrato de publicidad en la vía pública a que se elimine la publicidad de restaurantes de comida rápida de la puerta de los colegios La Almazara, Miguel Hernández, Reyes Católicos, García Antón y San Vicente.



Prórroga paralizada

El contrato vence en febrero y según explica la concejala, ha paralizado por el momento la posibilidad de una prórroga de otros dos años mientras no se elimine esa publicidad. Reconoce que la opción es dejar al municipio sin este servicio durante el tiempo en el que se prepara el pliego de condiciones para sacar a concurso un nuevo contrato.

Jordá asegura que en las condiciones para el nuevo contrato se va a especificar que determinada publicidad no pueda estar en zonas sensibles como los colegios si envían señales contrarios a los que defiende el consistorio. Hace un año Medio Ambiente, Educación y Sanidad celebraron una jornada para la implantación de los «comedores sostenibles». El objetivo era realizar una reflexión crítica sobre el sistema alimentario y lograr que los comedores escolares sean espacios de aprendizaje colectivo, e influir en las políticas educativas y alimentarias del municipio. Precisamente San Vicente implanta este curso en dos centros un plan piloto de comedor saludable.