La Junta de Peñas pide 100.000 euros de subvención para asumir la práctica totalidad de las Fiestas

La directiva de las Peñas renueva varios de sus cargos para este ejercicio 2019.

Más gestión a cambio de más dinero. El Ayuntamiento de Sant Joan y la Junta de Peñas de las Fiestas del Cristo de la Paz están en negociaciones para renovar el acuerdo de colaboración entre ambas partes, mediante el cual los festeros asumirán la organización de más actos a cambio de que el gobierno local incremente la subvención extraordinaria. Si en 2018, la ayuda habitual de 16.000 euros - destinados a la romería a Santa Faz, el Mig Any o las paellas- aumentó en 50.000 euros más, ahora ya se habla de un montante que podría superar los 100.000 euros de subvención.

El pasado lunes tuvo lugar a primera asamblea de la Junta de Peñas en 2019, a la que acudieron el alcalde, Jaime Albero y la concejala de Fiestas, Anaí Carreño. En esta reunión debutaron los nuevos integrantes de la directiva de la Junta de Peñas que, en base a sus estatutos, renueva cada año parte de sus componentes, y se presentó un borrador de calendario con las fechas previstas inicialmente para la realización de los diferentes actos festeros que se celebran durante el año.

Nombres y fechas aparte, el principal tema puesto sobre la mesa fue la posible ampliación del convenio de colaboración entre el gobierno local y los peñistas. De momento, el Ayuntamiento, con base en el «gran éxito» del año anterior, ha propuesto «seguir avanzando en la asunción de más poder de decisión por parte de los colectivos festeros, en particular con las fiestas del Cristo de la Paz».

Este ofrecimiento no pilla por sorpresa a los peñistas, que de hecho ya habían manifestado su intención de asumir más competencias. Días atrás, la directiva de la Junta de Peñas le hizo llegar al Ayuntamiento su voluntad de organizar más actos. En concreto, las peñas quieren hacerse con el desfile de carrozas, todo el acto de la Coronación de la Reina (no solo el guion y la parte artística) y la organización del concurso del cartel de fiestas, con un aumento de la dotación económica y un compromiso de adelantar el pago al ganador al tener que abonarlo las peñas y no el Ayuntamiento.



A falta de cuantificar

El presidente de la Junta de Peñas, José María Sánchez Giner, aseguró ayer que el acuerdo está «a falta de cuantificar el coste de los actos propuestos». El cálculo de los tres eventos nuevos está en unos 35.000 euros, por lo que el importe estimado de la subvención total rondará los 100.000 euros. Otro tema que se pondrá encima de la mesa es la posibilidad de adelantar el pago de la subvención, para que la Junta de Peñas pueda responder a todos los gastos contraídos en tiempo y forma.

El año pasado, con 50.000 euros extra, las peñas se encargaron en las fiestas de 2018 de la parte más artística y participativa de las fiestas y el Ayuntamiento de los gastos que genera la parte de infraestructura y logística (alquiler de carrozas, pirotecnia, sillas, iluminación, aseos, etc). Al detalle, la Junta de Peñas contrató charangas para los desfiles matutinos de los festeros, la ofrenda y el desfile de carrozas; se encargó de la animación musical antes y después de cada mascletà; organizó la parte artística del acto de la Coronación de la Reina y Damas de las Fiestas, el espectáculo a la entrada del Cristo de la Paz en la iglesia al finalizar la procesión, y un Aplec de Collas de Nanos i Gegants de toda la provincia.

Además, los peñistas plantearon varios cambios como el adelanto de fecha del Pregón o la realización de actos novedosos como un concurso basado en el conocido programa televisivo «Grand Prix» o la recuperación del Baile del Farol (que se tuvieron que suspender en Fiestas por causas meteorológicas y se celebraron unas semanas más tarde).

Por otro lado, dentro de la dinámica que sigue la Junta de Peñas, la entidad ha renovado a principios de año parte de su junta directiva. Continúan al frente de los peñistas José María Sánchez (presidente), Mari Carmen Gomis (tesorera) y Carlos Gómez (secretario), y se incorporan dos nuevas representantes, Sandra Benítez (vicepresidenta) y Alejandra Vilaplana (vocal).