Villar vincula al precio de la hora extra el conflicto policial

San Vicente del Raspeig

El alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, puso ayer en manos de los agentes de la Policía Local la solución al conflicto laboral abierto en el seno de la plantilla, lo que ha llevado a plantes por parte de los policías, contestados con decretos de Alcaldía para garantizar la seguridad en actos de las pasadas fiestas navideñas.

El primer edil aseguró que «la única reivindicación que hay en este momento sobre la mesa de negociación por parte de los sindicatos de la Policía Local es el incremento del precio de la hora extra». Y ante esa situación, el alcalde garantizó: «No tengo previsto realizar ningún nuevo decreto. En Navidad me vi obligado a firmar uno para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los actos festivos y actividades programadas en esta fechas. Este decreto dejó de estar en vigor el 6 de enero y ahora espero que se llegue a una solución en la Mesa General de Negociación del día 28 de enero».

Villar añadió que «será la decisión de los agentes de hacer horas extra o no hacerlas lo que determine si pueden o no llevarse a cabo las dos pruebas ciclistas que, con una previsión de gran participación de deportistas, hay programadas este mes de enero». No obstante, «se están buscando alternativas para que las pruebas puedan desarrollarse en condiciones de seguridad», añadió.