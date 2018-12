Polémica entre las comparsas al proponer los Navarros a una mujer como capitana

Ber-Largas defiende «el sentir de muchos festeros», propone mantener los roles y niega que sea una decisión machista.

La polémica está servida. La propuesta de la comparsa Navarros para que una mujer ostente el cargo de capitana del bando cristiano, reservado hasta ahora a los hombres, está levantando ampollas y opiniones encontradas. «La Unión no nos deja que una mujer sea capitana», recriminan los Navarros, una comparsa que desfiló por primera vez en 2014 y que ha iniciado una campaña informativa entre los festeros para explicar su propuesta. Aseguran que no esperaban generar polémica y se muestran «sorprendidos» por el hecho de que no sea algo natural que San Vicente pueda contar con una mujer en el cargo de capitana.

Su planteamiento ha dividido al mundo festero entre quienes consideran que la fiesta debe evolucionar y quienes apuestan por la tradición.

La comparsa defiende el derecho que tiene su socia a participar como máxima representante. «Propusimos a un matrimonio. Ella lleva 26 años en las fiestas, fue de las primeras en desfilar en San Vicente y le hacía mucha ilusión ser capitana», explican fuentes de los Navarros. «Sabíamos que la propuesta no era lo normal, pero entendíamos que tenía derecho a desempeñar ese rol. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando desde la Unión de Comparsas nos pusieron pegas desde el principio».

La comparsa explica que desde la Federación de Moros y Cristianos les dicen que capitán y abanderada son cargos que se encuentra en el mismo rango de importancia «pero para nosotros los roles no son los mismos», replican: «Una mujer no puede luchar en la Embajada».

Hace dos años las comparsas ya votaron un cambio de estatutos para permitir que una mujer pudiera ser alférez. Y la fiesta ha ido incorporando a la mujer en papeles reservados anteriormente a los hombres. Ya ha habido una mujer embajadora. Y se eliminó de la norma que rige a los festeros la figura de la «favorita» por considerarlo discriminatorio. Los Navarros advierten que en 2016 se introdujo en el reglamento el artículo 14 de la Constitución para remarcar la igualdad entre hombres y mujeres. «Siempre hemos entendido que una mujer tiene el derecho de ser capitana», añaden.

La «capitana» en cuestión es además concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Vicente, Carmen Victoria Escolano, lo que a su vez ha generado críticas, y a las quejas de machismo se suman otras que aluden a intereses políticos en esta polémica.



Dos reuniones de presidentes

Desde que en octubre los Navarros presentaron la propuesta se han celebrado dos reuniones de presidentes de comparsas. «Nosotros consideramos que con los estatutos tal y como están una mujer puede ser capitana, pero la Unión nos ha insistido en que hagamos una propuesta de modificación». En ella añaden el género masculino y femenino a todos los cargos festeros: capitán y capitana, abanderada y abanderado, alférez moro y alférez mora, etcétera.

Por su parte, la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas ha presentado otra propuesta aludiendo a que defienden el sentir de muchos festeros y mantienen los roles y aluden a la igual importancia que tiene el capitán y la abanderada, negando que sea una decisión «machista».



Asamblea el 13 de enero

El presidente de Ber-Largas, José Ramón Pastor, asegura que la Unión no se opone a que una mujer ostente el máximo cargo de la Fiesta, pero que son los festeros quienes deben votarlo. Y será el próximo 13 de enero a las 11.30. «Nos regimos por estatutos y por eso les propusimos presentar una propuesta para modificarlos», apunta. Al igual que la iniciativa de los Navarros, la proposición de la Junta Directiva de la Federación cuenta con dos informes favorables, uno del Instituto de la Mujer y el otro de un letrado especialista, «que coinciden en que se trata de una propuesta legítima conforme con la Ley del Asociaciones que garantiza el derecho de las asociaciones a autorregularse y conforme con la Ley de Igualdad pues no supone discriminación», apuntan. Y defiende que su propuesta asegura la igualdad de oportunidades para todos los festeros.