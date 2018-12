Una concejal de Podemos se va a Compromís y abre una crisis en el equipo de gobierno

Adriana Paredes, responsable de Bienestar Social, anuncia que deja el acta para incorporarse al partido del alcalde.

Carga de profundidad en el equipo de gobierno de El Campello. Adriana Paredes, edil del Partido de El Campello (PDC), la marca blanca de Podemos, deja el acta para marcharse a las filas de Compromís, la formación del alcalde Benjamí Soler. De forma paralela, el PDC ha iniciado el proceso de expulsión, exigiendo la entrega inmediata del acta y acusa a Compromís, uno de sus socios de gobierno en el cuatripartito, de asestarles una «puñalada trapera» a ellos y al propio ejecutivo municipal.

Paredes, número 2 en la lista electoral del PDC en 2015 y actual edil de Bienestar Social, Sanidad, Atención a Residentes Extranjeros, Voluntariado, Juventud, Igualdad, Juventud, Atención a Residentes Extranjeros, anunció ayer a través de un comunicado a este medio que deja el acta de concejal y que se presentará al proceso para la conformación de la lista electoral de Compromís para los comicios de mayo de 2019.

La regidora explicó ayer que se trata de «una decisión muy meditada que conlleva mi renuncia de cargo público como concejala. Por ello, pongo a disposición de Alcaldía la fecha que considere más conveniente para que el traspaso de competencias y así perjudicar en la menor medida posible la acción de gobierno municipal. Tras mucho tiempo valorándolo, he decidido darme de baja de Podemos y dar por terminada mi relación con Partido del Campello. Puede que las expectativas fueran demasiado altas, pero desde luego a día de hoy no siento que sea mi espacio de acción. Mi firme convicción es la de huir de propósitos personalistas con una línea política poco reconocible y alejada del concepto de bien común. La desilusión y el desengaño no pueden ser el motor de ningún proyecto, por lo que la coherencia me obliga a dejar el cargo».

Paredes destacó que «he formado parte de un equipo de gobierno que, a pesar de las adversidades (y de la minoría técnica), ha trabajado por la prosperidad de El Campello, en especial de aquellos que más lo necesitaban, y ha conseguido avances importantes que perdurarán en el tiempo. Me gustaría dedicar unas palabras de agradecimiento al PSOE por su generosidad, gracias a Compromís por su valentía, gracias a David Alavés -el edil no adscrito, ex de Demòcrates- por su lealtad, gracias a todos los compañeros de Corporación por el aprendizaje y el cariño recibido, y un agradecimiento especial a nuestro alcalde por su honestidad y su gran habilidad sin la cual no hubiéramos llegado tan lejos».

Proyecto de futuro

La regidora agregó que «desde que inicié mi andadura en política he intentado aportar lo mejor de mí misma. He desarrollado mi labor en Servicios Sociales e Igualdad, áreas tan sensibles como necesitadas de impulso y firmeza, y que hemos priorizado tanto en recursos humanos como económicos. Defiendo valores como la integridad, la humildad y la perseverancia, y tengo la firme convicción de que solo con la implicación viene el cambio, así que no dejaré de trabajar por el bienestar de la gente desde otros espacios. Mi experiencia en estos años me ha mostrado que existe un proyecto idóneo y ambicioso para el municipio, con gente preparada e implicada. Y ese proyecto de futuro es el de Compromís, donde presentaré mi candidatura para poder seguir trabajando por las necesidades de la sociedad campellera».

La califican de «tránsfuga»

De forma paralela al comunicado de Paredes, el PDC anunció ayer que el pasado martes inició el procedimiento para su expulsión, acusando a la edil y a Compromís de llevar «más de un año flirteando sin que ella haya dado explicaciones oficiales al partido», y calificándola de «tránsfuga». La concejal de Urbanismo, portavoz del PDC y secretaria de Podemos de El Campello, Mari Carmen de Lamo, explicó ayer que «en octubre me dijo que se iba de Podemos pero que quería seguir en el PDC, que no va a volver a concurrir a las elecciones, hasta el final del mandato. Y le dije que eso no era posible, que somos Podemos y que tendría que dejar el acta antes. Pero no se ha ido aún de Podemos y ante este flirteo iniciamos el 18 de diciembre su expulsión del PDC en una reunión extraordinaria a la que no acudió. Y Compromís ha dado una puñalada trapera no solo a Podemos, sino al equipo de gobierno. El alcalde me llegó a confirmar que le habían ofrecido irse a su partido».

Lamo aseguró que «Compromís ha obrado muy mal y esto afecta a un equipo de gobierno en el que estamos trabajando. Y no estamos dispuestos a gobernar con tránsfugas. Ahora entendemos por qué el edil de Compromís Alfred Botella echó mierda la pasada semana sobre Urbanismo por la Comisión Ambiental, porque quieren desestabilizar a Podemos. Si Paredes se quiere ir, que se vaya, pero que deje antes el acta de concejal. Pero ella no nos ha llegado a confirmar oficialmente que se vaya a Compromís. Y como sabemos que ha estado flirteando con Compromís hemos iniciado su expulsión porque sigue sin dejar el acta».