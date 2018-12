El cura que casó a Santiago Abascal con la alicantina Lidia Bedman en San Vicente del Raspeig justifica a Vox

La Diócesis de Osma-Soria se ha desmarcado hoy de las palabras del sacerdote Alfonso García Bermejo, que el pasado junio casó en San Vicente del Raspeig al líder de Vox, Santiago Abascal, por sostener el párroco soriano que esta formación política no es de extrema derecha, sino de "extrema necesidad".



A través de un comunicado, la Diócesis de Osma-Soria ha sostenido que las declaraciones que realizó el sacerdote diocesano Alfonso García, párroco de Castilruiz, la pasada semana a Heraldo-Diario de Soria son a título particular y, por tanto, no puede considerarse un "posicionamiento oficial" de la Diócesis de Osma-Soria.





"Teniendo presente la praxis común de la Iglesia, ningún sacerdote puede presentarse ante la opinión pública manifestando su", recoge el comunicado.Además la Diócesis de Osma-Soria ha recordado que elseñala que la Iglesia "no se identifica con ningún proyecto político"."La Iglesia, por razón de su misión y de su competencia,con la comunidad política ni está ligada a sistema político alguno", apunta.El sacerdote García Bermejo reconoció en el rotativo local que era, Santiago Abascal, a cuya familia conoce desde 1973. «. Quizás soy el más antiguo y el que más conoce a la familia, pero no el único», afirma el cura.El párroco soriano, nacido en Salduero hace 59 años, casó al líder de Vox el pasado 19 de junio con su actual mujer, Lidia Bedman, en San Vicente de Raspeig, yGarcía Bermejo defiende en la entrevista el esfuerzo, el trabajo y la personalidad de Abascal y su partido político, al que califica de "extrema necesidad" ante el riesgo de, la familia, la bandera y las tradiciones por la llegada masiva de inmigrantes.La relación del párroco soriano y la familia de Abascalcuando coincidió con un tío del hoy líder de Vox, en el internado del colegio jesuita Nuestra Señora de la Antigua, en Orduña (Vizcaya).El sacerdote se refiere a la familia de Abascal como «curtida, muy trabajadora, muy religiosa y perseguida tremendamente por ETA».García Bermejo admite en la entrevista que cuando habla con el líder de Vox le pide que «; que se siga pudiendo poner el belén, que se pueda celebrar la Semana Santa o que es una pena que estasea de este modo».El amigo y casi confesor de Abascal, con el que asegura mantener una relación fluida por teléfono, mensajes y en persona, señala que el líder de Vox abandonó el PP al considerar al ministro del Interior, «demasiado blando». «Es en ese momento cuando», apunta."Admiro su humanidad, su entrega y que", concluye García Bermejo.