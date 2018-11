El PSOE presenta los proyectos europeos sin sus socios de gobierno

El director general de la Administración Local, Toni Such, el delegado del Consell, Esteban Vallejo y los cinco concejales del g rupo socialista, encabezados por el alcalde de Sant Joan, Jaime Albero, presentaron ayer, al pie del único BIC que tiene este municipio que es propiedad municipal, las dos iniciativas que han sido subvencionadas por los Fondos FEDER, gestionados a través de la Generalitat Valenciana que ayuda con el 50% de la inversión total.

Una presentación que no contó con ninguno de los otros cuatro ediles que forman parte del gobierno local. El PSOE no comunicó ni siquiera la existencia de este acto a los dos grupos socios del tripartito, EU y Decido, que ayer manifestaron su evidente malestar. En especial, la edil de Cultura, Clara Rodríguez, que declaraba: «Una vez más, el PSOE invisibiliza a la Concejalía de Cultura y hace un uso partidista del Ayuntamiento, convocando únicamente a los concejales socialistas, obviando que existen más grupos políticos en el equipo de gobierno». Rodríguez añadió que es «una pena que el PSOE piense en el beneficio electoral en lugar de buscar la coordinación de las áreas para obtener un proyecto aún mejor y pensado para la ciudadanía del municipio». Santiago Román (Decido) no se quiso pronunciar.

En todo caso, cabe señalar que los técnicos municipales están «a punto» de licitar los pliegos de los proyectos del Centro de Interpretación de la Huerta Alicantina y la Música «Torre Ansaldo» (dotado con más de un millón de euros) y la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (con un presupuesto de 54.000 euros).