Cuando el incivismo sale caro

En una semana la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha abierto once expedientes sancionadores por infracciones cometidas con mascotas que contravienen la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía en el entorno humano.

Todas ellas son infracciones que se han producido durante este mes de octubre que han obligado a abrir un expediente sancionador al que ha dado su visto bueno la junta de gobierno local. Esta batería de sanciones se produce la misma semana que el pleno daba luz verde inicialmente a la nueva ordenanza de animales, que multiplica las sanciones. Aunque estas multas mucho más cuantiosas que las actuales comenzarán a aplicarse con la aprobación definitiva de la ordenanza. Contemplan una reducción del 30% si el infractor reconoce su responsabilidad, a lo que se añade otro 30% si paga antes de la resolución definitiva. Actualmente estas cifras son del 20% en ambos casos.

De las once multas propuestas, cuatro de ellas suponen sanciones de 150 euros por permitir que los perros estuvieran en zonas donde no se permiten mascotas o porque estaban sueltos. En uno de los casos, es la madre de un menor la que tiene que hacer frente a una multa de 150 euros porque el chaval introdujo al perro en el parque Lo Torrent. Al tratarse de un can considerado no potencialmente peligroso la multa es menos cuantiosa.

Otros dos expedientes sancionadores se han abierto porque los dueños no tomaron precauciones para evitar que se escaparan y se enfrentan a multas de 400 euros, uno de ellos invadía la calzada en la Ronda Oeste provocando situaciones de peligro para el tráfico. Hay otras dos sanciones para un mismo vecino por llevar dos perros potencialmente peligrosos sin bozal y sin correa respectivamente que se enfrenta a una multa de 450 euros. De entre todas, la sanción más elevada es para el dueño de un perro potencialmente peligroso que no había renovado su licencia y que se enfrenta al pago de 800 euros.

Por no recoger las cacas del perro en el paseo Santa Isabel de Hungría el dueño deberá pagar una multa de 200 euros. Y otros 200 euros es la multa a la que se enfrenta otro propietario por no recoger los excrementos de su perro en el pipicán de la calle Barcelona.

Otra vecina se enfrenta a 200 euros de sanción por alimentar animales en el aparcamiento de la calle Sol y dejar comida en recipientes.