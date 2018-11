La maldición de Recursos Humanos

Las desavenencias en el equipo de gobierno entre Guanyar y PSOE son patentes. Lo saben los funcionarios municipales que ayer recibieron varios comunicados en los que se aireaban las diferencias de dos partidos que forman una coalición de gobierno junto a Compromís.

Los trabajadores del Ayuntamiento recibían el escrito del sindicatos SPPLB que explicaba la ausencia el martes pasado de la mesa de negociación del concejal de Hacienda, Alberto Bevià. Y en la misma mañana llegaba otro correo electrónico del propio implicado arremetiendo contra el edil de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo.

El pabellón



En el resumen que el sindicato hacía a sus afiliados de la intensa reunión de doce horas del pasado martes en la mesa de negociación apuntan que: «Antes de comenzar la reunión el concejal de RRHH informa que el concejal de Hacienda no asistirá a esta negociación debido a desavenencias políticas por la nueva construcción del pabellón».

Una afirmación que valió la respuesta inmediata del concejal de Hacienda quien negó categóricamente que esa sea la razón de su ausencia. Y aprovechó para defender que su grupo está totalmente a favor de la construcción de esta instalación deportiva surgida de los presupuestos participativos. «La no presencia de Guanyar en la mesa de negociación fue «porque los asuntos que el señor Lorenzo llevaba a la mesa no estaban consensuados con el equipo de gobierno y ni tan siquiera hablados», cuenta Bevià a los funcionarios. «Somos muy conscientes de la importancia que tienen los asuntos de Personal. No nos prestaremos a ningún juego y decidiremos con coherencia una vez las propuestas sean definitiva», concluía.

En la oposición, el grupo popular no da crédito a los desencuentros y a que el concejal de Hacienda no haya acudido a una negociación con los sindicatos. Apuntan que es fundamental que quien maneja las cuentas municipales diga si las peticiones de los funcionarios en materia económica son posibles. El flamante portavoz popular que tomó posesión como concejal en sustitución de Pachi Pascual el pasado miércoles, Francisco Javier Cerdá, asevera que «esto manifiesta la poca cohesión y explica por qué muchos proyectos no salen».

Este desencuentro ya salió a colación en el pleno del pasado miércoles cuando la concejala del PP Mariela Torregrosa preguntó directamente el porqué de la ausencia del concejal de Hacienda en la mesa de negociación donde se trataban asuntos fundamentales para los trabajadores.

En su intervención, el concejal de Recursos Humanos arremetió a su vez contra su compañero señalando que sabía de la trascendencia de los asuntos a tratar como la integración de los trabajadores del Patronato de Deportes.

El área sigue sin encontrar la calma después del paso de cinco ediles por ella.