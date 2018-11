El alcalde rechaza investigar la pérdida de un millón de euros en planes de empleo

Definitivamente no habrá un expediente informativo que esclarezca las causas por las que San Vicente del Raspeig ha perdido casi un millón de euros en subvenciones para el empleo. La pérdida de los programas de Empleo Empuju y Emcuju del Servef y dotados con 300.000 euros y la contratación de 24 desempleados y del VII Taller Empleo Direct por otros 600.000 euros suponían la contratación durante un año de otras 30 personas. Actuaciones que a su vez llevaban aparejadas distintas actuaciones de servicios y obras en el municipio como la adecuación de parques, jardines, colegios, mobiliario urbano o instalaciones deportivas, así como atender a personas con dependencia.

El alcalde Jesús Villar finalmente ha dado respuesta a la pregunta que el grupo municipal Ciudadanos hizo en el anterior pleno pidiendo conocer cuándo estaba previsto abrir este expediente. Una inquietud que también habían mostrado hace meses y dentro del propio equipo de gobierno la portavoz de Guanyar, Mariló Jordá. Y que también tiene Sí se Puede cuyo portavoz, David Navarro, insiste pleno tras pleno en la necesidad de que se depuren responsabilidades políticas por esta pérdida económica.

«Los asuntos se encuentran en trámite judicial sin que tengamos todavía resolución definitiva al respecto», explica el alcalde, quien señala en para iniciar los trámites judiciales se elaboró un informe con la cronología de lo sucedido que ofrece a los grupos políticos.

El alcalde también explica el porqué de no iniciar el trámite que le pide Ciudadanos. Afirma que un expediente informativo es «el paso previo a un expediente sancionador para los trabajadores del Ayuntamiento». Y advierte de que todos los funcionarios implicados en esta tramitación «actuaron con la diligencia necesaria y sin intención alguna».

«No pasa nada»



Por su parte, David Navarro recrimina al alcalde que desde que este verano se perdieron las subvenciones no se han depurado responsabilidades políticas y preguntó de nuevo en el pleno de octubre si lo va a hacer. «Hemos desaprovechado contratar a 54 personas y hemos perdido casi un millón en subvenciones y no pasa nada. El único que se va cabreado a su casa soy yo», lamenta Navarro para quien el asunto es de suma gravedad. «Aquí no ocurre nada y me pregunto, ¿qué hago yo aquí?», insistía.