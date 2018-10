Sant Joan d´Alacant mejora sus servicios al ciudadano en los últimos tres años

Personas y Ciudad se ha convertido en un activo muy importante para el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. Gestiona dos de los grandes servicios del Ayuntamiento, como es el Servicio de Atención Domiciliaria, que supone un volumen económico de más de 300.000 euros; y el Servicio de Limpieza de Edificios Públicos, que con un montante superior a 400.000 euros ha supuesto una auténtica revolución en la provincia de Alicante.

Hay que recordar que ambos servicios estaban anteriormente en manos privadas, lo que suponía unos costes añadidos de un 10% en el caso del SAD y un 21% en el caso de la Limpieza de Edificios.

La apuesta por la gestión directa ha supuesto todo un éxito en la gestión municipal, suponiendo un ahorro para las arcas municipales de cerca de 100.000€ en los costes que asume el Ayuntamiento.

La municipalización de la limpieza urbanística

“Aunque parte de ese ahorro lo estamos invirtiendo en mejorar el servicio”, declara la Vicepresidenta de la Empresa Municipal Eva Delgado (PSOE), que además es la concejala de Limpieza y la impulsora de la remunicipalización de este servicio esencial.

“Desde que este servicio se ha municipalizado de nuevo, las horas de servicio se han aumentado, mejorando la limpieza de colegios, polideportivo, casa de cultura, casal, biblioteca etc. Además hemos asumido la limpieza de nuevos edificios como el Centro Juvenil”, afirma Delgado.

Y es que este servicio ha mejorado tanto que la empresa municipal Personas y Ciudad se ha convertido en referente para otras experiencias similares en la provincia. Desde que se ganó el juicio a la subdelegación del Gobierno (que denunció al Ayuntamiento por querer asumir la gestión de la Limpieza de edificios), han sido muchos Ayuntamientos los que se han puesto en contacto con la empresa para recibir asesoramiento.

Se ha acompañado al Ayuntamiento de Petrer en un proceso similar y se organizaron unas jornadas a nivel nacional para abordar la municipalización de otros servicios en las que participaron expertos de toda España.

Pero, ¿cuál es el secreto para que la empresa municipal haya pasado de perder 152.000€ en 2015 a tener una previsión de beneficios operativos de varios miles de euros en 2018?





Nos lo explica su presidente, el alcalde Jaime Albero (PSOE): “Cuando llegamos al gobierno la gestión municipal era muy mejorable. Se gastaba con pólvora de rey en gastos supérfluos. La gestión política de la empresa municipal era una de las más terribles: se habían utilizado fondos de la empresa para las obras en el periodo previo a elecciones”, se lamenta Albero.

“Así que nos pusimos manos a la obra y aplicamos un plan de reflote de algo que queríamos que se convirtiera en una herramienta útil de gestión y ahorro de recursos públicos. Por eso hemos triplicado el volumen de negocio hasta el millón de euros y duplicado el personal hasta más de 40 empleados en estos 3 años”.

Pero no todo han sido alegrías en estos 3 años. “Hemos sufrido mucha presión. Se pretendía que arregláramos la gestión anterior en pocos meses. Nos han llamado de todo por apostar a medio plazo por una herramienta como la empresa municipal. Decían que el Ayuntamiento tendría que poner dinero de manera extraordinaria para que no quebrara la empresa y no ha sido así. A pesar de los agoreros y los intentos de bloqueo de la empresa municipal, hemos conseguido que el fruto de la gestión ordinaria sea positivo 2 años seguidos”.

Tras estos 3 años la empresa ha recuperado además la potencia de la gestión urbanística, impulsando los sectores urbanísticos 15.1 y desbloqueando el sector de Nou Nazareth, parado desde 2010 y al que le llegarán las primeras máquinas en fechas próximas.

Este sector urbanístico ha sido un quebradero de cabeza para varias corporaciones, y no ha sido hasta hace bien pocas semanas que se ha llegado a un acuerdo con Iberdrola muy ventajoso para los propietarios de suelo de ese sector, ahorrándoles más de 1 millón de euros en costes de urbanización.

Además, tras un largo proceso judicial, el Ayuntamiento de Sant Joan consiguió los 2 millones de euros de aval que permitirán iniciar la finalización de las obras. También se ha continuado con el Plan Parcial del Parque Empresarial, que ha sido expuesto por segunda vez al público.

Planes de futuro para el Ayuntamiento de Sant Joan







Entre los planes de futuro entra la asunción de nuevos servicios y la apertura de nuevas líneas de negocio. Desde el gobierno municipal no se pone límite a esta herramienta al servicio de los vecinos y vecinas de Sant Joan.

“Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos que van desde la Publicidad Exterior, la asunción de nuevos servicios municipales en manos de empresas privadas, la gestión de edificios de alquiler público y la promoción de vivienda protegida. Cuando echas la vista atrás y recapitulas todas las horas que le hemos dedicado a esta empresa, nuestra empresa municipal, y compruebas que todo ese trabajo ha servido para mejorar las condiciones de nuestras trabajadoras y de los servicios públicos municipales, recuerdas para qué sirve la política”, concluye la Vicepresidenta Eva Delgado.

“Veníamos de una época muy oscura, con muchos puntos que podríamos criticar, pero no nos eligieron para criticar sino para mejorar los servicios públicos. Hoy podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido. Ya estamos trabajando en nuevos proyectos para aumentar el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, ha declarado el alcalde y presidente de Personas y Ciudad, Jaime Albero.