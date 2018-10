La Fiscalía archiva la investigación sobre las irregularidades en las subvenciones a tres asociaciones

Carpetazo a la investigación judicial sobre las irregularidades en las subvenciones municipales en El Campello. La Fiscalía de Alicante notificó ayer al Ayuntamiento el archivo de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por EU el pasado junio.

El Ministerio Fiscal explica que tras haber recibido la información del Ayuntamiento y haber constatado que se ha iniciado el expediente de devolución de las cantidades indebidamente abonadas a la Junta Festera, la Cofradía de Pescadores y la Associació Musical l'Avanç, considera procedente su archivo. La denuncia de EU se produjo antes de que el Consistorio iniciara el expediente de devolución, aunque ahora la Fiscalía deja abierta la puerta a entrar en el asunto de nuevo si no se culmina debidamente este proceso o aparecen más irregularidad.

El motivo de todo fue el demoledor informe de la interventora municipal sobre graves anomalías en estas subvenciones, cifrando la cantidad abonada irregularmente en 67.000 euros. La Fiscalía explica que el Ayuntamiento ha informado que «el procedimiento de reintegro se encuentra en fase de tramitación y que una vez resuelto se dará traslado a Fiscalía. En cuanto al informe de Intervención sobre la fiscalización de subvenciones del ejercicio 2016, que se pondrá en conocimiento de la Sindicatura de Comptes. En consecuencia, estimamos que de lo actuado en principio no se desprende la comisión de ningún delito, por lo que proponemos el archivo sin perjuicio de que de no cumplirse con lo anterior o se pusiera de relieve alguna irregularidad por la Sindicatura, se pueda reconsiderar la cuestión y de que se pueda reproducir la denuncia ante el juzgado correspondiente»



Daños a los colectivos

El alcalde Benjamí Soler (Compromís) manifestó respecto al archivo que «era sin duda una noticia de las más esperadas. Nunca entendimos el fin de esta denuncia, pues tanto revuelo solo ha provocado una mala imagen de las tres entidades reflejadas en el informe, una imagen hasta la fecha intachable y que esperemos con el archivo sirva para limpiar su buen nombre. Por culpa de judicializar la política se han visto gravemente perjudicadas».

El primer edil lamentó que «todo ha sido por sacar un rédito político, no se sabe muy bien de dónde, y por seguir erosionando al gobierno municipal. El informe de fiscalización plena de Intervención, que anteriormente nunca se había realizado, fue confeccionado con un objetivo pedagógico y de control interno, para seguir avanzando y mejorando las tramitaciones. En cambio, EU hizo una lectura totalmente distinta, cuyo fin desconozco, pero que aparte de hacer daño a la imagen del Ayuntamiento, creó un malestar en la opinión pública que afectó injustamente a las tres asociaciones».

Por su parte el edil de Cultura y Fiestas, Pere Lluís Gomis (PSOE), acusó también a EU «de judicializar la política. Tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho y pedir perdón al pueblo y a los festeros por su actuación. Y tampoco se puede politizar la fiesta ni usarla para hacer propaganda, como por ejemplo han hecho EU y también Cs en las últimas celebraciones».



Obligación

En cambio el edil de EU Pedro Mario Pardo recordó que «si el alcalde hubiese declarado desde el principio que solicitaría la devolución de las subvenciones, EU no podría haber denunciado ante la Fiscalía la no iniciación del procedimiento de devolución. No siendo así, y dejando unos días de cortesía esperando un cambio por parte del equipo de gobierno que les hiciera caer en que perpetuarían la irregularidad, EU se vio obligada a notificar a la Fiscalía los hechos, tal y como exige la ley a todos los partidos políticos. De no haber habido por entonces ningún indicio de posible irregularidad, la Fiscalía no hubiese admitido a trámite la denuncia efectuada. No obstante, EU se alegra de que la denuncia sirviera para que el equipo de gobierno actuará en consonancia con su deber de proteger las cuentas públicas».