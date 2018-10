El tripartito destina 270.000 euros a pagar facturas mal tramitadas

El pleno del Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado tres reconocimientos extrajudiciales que permitirán abonar un importe conjunto de 271.339,22 euros en facturas impagadas, retenidas en algunos casos desde hace más de un año, que no se pudieron liquidar de forma convencional ya que no siguieron los cauces que determina la ley. Todas estas facturas, que contaron con el visto bueno del tripartito (PSOE, EU y Decido) y el PP, y la abstención de Compromís, Cs y el edil no adscrito, contaron con un informe desfavorable de Intervención.

El primer reconocimiento extrajudicial de crédito suma 47.316,11 euros, que se destinan principalmente a impagos de las áreas de Cultura y Participación Ciudadana (25.000 euros), Deportes y Parques y Jardines (13.600 euros) y Turismo y Fiestas (7.500 euros). La segunda operación alcanza los 58.590,87 euros, para Urbanismo y Medio Ambiente (14.500 euros) y Deportes y Jardines (41.600 euros).



Prórroga forzosa

El paquete de facturas impagadas más voluminoso es el tercero, que alcanza los 165.432,24 euros, de los que 121.000 corresponden a gastos contraídos el año 2017, como son 108.000 euros para pagar la prórroga forzosa de las escuelas deportivas, que no se licitaron, y otros 8.300 euros para el estudio técnico de recuperación de los refugios de la Guerra Civil. Entre los impagos de 2018 todavía está pendiente por costear la organización del Festival de Cine y la Filmoteca, actividad que realiza la misma asociación cultural.

En opinión del portavoz de Compromís, Llorenç Román, en algunos casos se trataba de «gastos sin conocimiento del jefe de servicio» o de contratos menores, superiores a 6.000 euros, donde no se han pedido tres presupuestos. Según Román, «el informe del interventor dice que las cosas no se hacen bien». En todo caso, Compromís se abstuvo porque «el servicio está hecho y hay que abonarlo, pero esa línea de actuación es alegal». Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Aracil indicó que en algunas facturas impagadas «no se puede alegar desconocimiento» ya que existen informes que advierten «sobre el racionamiento de contratos» o que consideran que «el Festival de Cine está vulnerándolo todo», aseguró Aracil.

Para la edil de Cultura, Clara Rodríguez, «es muy difícil pedir tres presupuestos para una actividad cuyos derechos de autor pertenecen a una asociación concreta». Por último, Manel Giner (PSOE) esgrimió los cambios obligados por la nueva Ley de Contratos, porque «las cosas se están haciendo manifiestamente bien, con alguna excepción».