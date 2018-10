Vecinos y EU denuncian el colapso del autobús municipal por el corte del TRAM

Desbordada. La Línea C2 de El Campello no da abasto. Su autocar de 16 plazas se está viendo desbordado debido a que el corte del TRAM entre El Campello y La Vila Joiosa por las obras en el Barranc d'Aigües está desviando muchos pasajeros al autobús municipal. Vecinos y EU denunciaron ayer el colapso de este bus, y criticaron el deficiente servicio puesto en marcha por FGV para compensar este corte y que el Consistorio tampoco haya mejorado el bus municipal.

La Línea C2 que une el casco urbano con la zona norte tiene una frecuencia de una hora y a diferencia de la dispuesta por FGV, sí que para en Venta Lanuza, por lo que los residentes de esta zona emplean el bus municipal en lugar del autocar de FGV, lo que está colapsando el servicio, ya que el bus se llena rápidamente y sus usuarios habituales no pueden entrar,. El edil de EU Pedro Mario Pardo calificó de «menosprecio» el servicio ofrecido por FGV y recriminó al Consistorio no haya tomado medidas. Además, hay que recordar que el servicio municipal acaba a las 21.00 horas y tampoco funciona los fines de semana, por lo que la zona de Venta Lanuza se queda aislada por las noches y los fines de semana desde que arrancaron los trabajos el 3 de octubre. El bus municipal se llegó a ampliar solo para el fin de semana de Fiestas, pero después las negociaciones con FGV para que parara en Venta Lanuza no fructificaron. De todas formas, si no hay contratiempos el próximo lunes se reanudará el TRAM entre El Campello y La Vila tras acabar las obras que afectan a la línea.