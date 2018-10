El PP lamenta que San Vicente no se sume a la rebaja del IBI del resto de la comarca

La comarca de l'Alacantí se decanta por bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a sus vecinos. Sant Joan d'Alacant va a decidir en el pleno que se celebra el próximo martes una rebaja paulatina del IBI que alcanzaría el 10% en los próximos tres años, El Campello lo ha rebajado, también Xixona ha aprobado una reducción, lo ha hecho Mutxamel y la capital alicantina acaba de aprobar una disminución del 5%.

Por contra, San Vicente del Raspeig no sigue la misma senda, como denuncia el grupo municipal popular y no se ha previsto ninguna rebaja, al menos para el año 2019 como ha solicitado la oposición. El grupo municipal popular carga contra esta decisión al considerar que actualmente es el momento para aplicar esta medida debido al buen momento económico que atraviesa el municipio y añaden, se penaliza a los vecinos manteniendo el tipo impositivo igual. «No lo planteamos en 2016 ni para 2017 porque no era el momento, pero ahora sí lo es», declara la concejala del PP, Carmen Victoria Escolano, quien lamenta que «San Vicente del Raspeig se queda como el municipio más importante de la comarca de l'Alacantí que no va a bajar el IBI a pesar de tener un ayuntamiento saneado y sin deudas». Para la concejala popular «los vecinos de San Vicente son los únicos que no se van a beneficiar de una rebaja que el tripartito se negó a aplicar».



Voluntad política

El grupo municipal popular ha pedido dos veces que se rebaje el impuesto. La primera de ellas fue en septiembre del año y después de que la mayoría plenaria votara a favor de la rebaja del IBI. A pesar de aquel acuerdo, el equipo de gobierno tumbó la medida alegando la imposibilidad de llegar a tiempo para aplicar la rebaja en 2018. «Si otros municipios lo hacen ahora es porque llegan y demuestran que su negativa es falta de voluntad política», dice Escolano. Este año y con más tiempo presentaron en enero una nueva propuesta de reducción del impuesto para que entre en vigor en 2019, que tampoco fue aceptado, en este caso, con el argumento de que la rebaja era poco significativa para los vecinos, además de que beneficiaría a quienes poseen propiedades más caras.