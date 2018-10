El PP fuerza un pleno para debatir una rebaja del IBI del 10% en 3 años

El debate sobre los impuestos que deben pagar los santjoaneros llega al salón de plenos. El martes 23 de octubre habrá doble sesión plenaria. Por la mañana se debatirán en un pleno extraordinario, solicitado por el PP, la propuesta que los populares hacen para reducir el IBI, y por la tarde tendrá lugar el pleno ordinario de octubre donde no está previsto que se incluya en el orden del día la rebaja del 10% que el concejal de Hacienda, Santiago Román propone para el IBI de 2019.

Con el calendario en la mano, el PP de Sant Joan ha forzado un pleno extraordinario para «acelerar los trámites y que la rebaja del IBI sea efectiva a primeros de año». Sin embargo, esta celeridad no preocupa tanto ni a Román ni al alcalde Jaime Albero, que piensan llevar su propuesta de rebajar el IBI, así como el presupuesto para 2019 a «un pleno a mediados de noviembre para que están disponibles desde el 1 de enero».

Las cuatro propuestas que el PP registró ayer, que están «dispuestos a negociar con el resto de grupos», piden una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles, y bonificaciones para el impuesto de eficiencia energética (IBI ECO), el impuesto de vehículos (IVTM) y las familias numerosas.

En relación al IBI, el PP plantea una reducción trianual del 10%, con una «rebaja progresiva y por tanto, responsable con las cuentas públicas, permitiendo en base a la experiencia del primer año, adecuar las partidas presupuestarias teniendo una referencia». De este modo, el IBI se rebajaría en 2019 un 5%, en 2020 un 2,5% y otro 2,5% en 2021.

Para el IBI ECO, el PP propone un 5% de bonificación que se mantiene inalterable a lo largo de los tres ejercicios para las viviendas mayoritarias del grupo C . En el caso de los vehículos, la propuesta beneficia a quien tenga dos coches con tres años de diferencia de fecha de matriculación. Y para las familias numerosas se pide una bonificación del 45% en caso de viviendas con valores catastrales bajos.



Ahorro en el recibo

Trasladadas estas medidas a un hipotético recibo, una familia con una vivienda por la que paga un IBI de unos 700 euros, con dos coches, pagaría en torno a 115 euros menos dentro de tres años.

Pero estas cifras no convencen al edil de Hacienda. Santiago Román considera que «si el PP le hubiera preguntado a los ciudadanos entre elegir por la medida que proponemos desde la Concejalía de Hacienda, un 10% menos de IBI el primer año, y la que han propuesto ahora ellos, es evidente que no hubiesen presentado dicha medida, que consideramos una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia los sanjuaneros, que sufren el IBI más alto de la comarca. No tiene ningún fundamento su propuesta, puesto que las medidas que hemos tomado desde Hacienda durante este tiempo permiten ahora que ente en vigor esta rebaja del 10% el 1 de enero de 2019 y no el 1 de enero de 2021 como pretende el PP».

Además, el pleno extraordinario tendrá un doble sentido, ya que el alcalde quiere convertir esta sesión en el anunciado Debate del Estado de la Ciudad, previsto para noviembre que se adelantará porque «no tengo ningún problema en hablar de tributos y de lo que sea», asegura Albero.