Cerca de 30 familias sanvicenteras se quedan sin la ayuda de 0 a 3 años por falta de presupuesto

n La falta de crédito suficiente ha sido el motivo esgrimido por la concejalía de Bienestar Social para no otorgar las ayudas para niños de 0 a 3 años escolarizados en escuelas infantiles a 28 familias. Algunas de ellas han presentado una queja en el Civic al considerarlo injusto. A la convocatoria se han presentado 113 familias y un total de 52 han sido beneficiadas. El Ayuntamiento ha denegado 61 solicitudes, pero 28 de ellas no han sido por no cumplir los requisitos sino porque ya no quedaba presupuesto para otorgársela. El montante asciende a 50.000 euros.

El grupo municipal popular denuncia que se han denegado más solicitudes de las que se han concedido y reclama más apoyo a las familias y a los centros.

Los populares piden a la concejalía de Bienestar Social que dé solución a estas familias y que también lo tenga en cuenta a la hora de proyectar en el presupuesto de 2019 las ayudas para el próximo curso, con el objetivo de llegar a más personas.

La concejala popular María Ángeles Genovés explica que «la obligación del Ayuntamiento es adaptar los presupuestos a las necesidades que plantean los vecinos, y más cuando tenemos un Consistorio saneado económicamente, sin deudas y con unos niveles de recaudación que son muy superiores a los de los peores años de la crisis». Genovés defiende la importancia de apoyar a las familias con niños de 0 a 3 años matriculados en los centros de educación infantil de San Vicente, facilitándoles la conciliación laboral y familiar, además de respaldar la labor de estos centros.