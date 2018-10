El corte del TRAM entre El Campello y La Vila Joiosa deja aislada Venta Lanuza

Venta Lanuza aislada. Las obras que van a mantener cortada este mes la línea del TRAM entre El Campello y La Vila Joiosa han dejado a los residentes de Venta Lanuza a su suerte en cuanto al transporte público. Y es que la única parada que no realiza el autocar puesto en marcha por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) mientras dura el corte es la que da servicio a esta parte de la zona norte de El Campello, que debe «apañarse» con la línea de autobús municipal, que es completamente insuficiente.

Los residentes aseguran sentirse aislados y abandonados. FGV ya había anunciado que la única parada que no iba a realizar su autobús era la de Venta Lanuza, donde los vecinos debían usar la línea de bus municipal. Pero esta no ha sido reforzada y el servicio que ofrece no compensa la falta del TRAM.

Los afectados recuerdan que la línea de bus del Ayuntamiento solo funciona hasta las 20.00 horas, con una frecuencia de cada hora. Y además durante el fin de semana, fuera de la época estival, no da servicio. Por ello los residentes, tras el corte del TRAM que se prevé dure hasta el 28 de octubre, carecen de transporte público cuando anochece, y tampoco tienen los fines de semana. Y lamentan que el bus de FGV no pare al menos en el cruce de la N-332 de Venta Lanuza, pese a pasar por allí.

Desde FGV explican que su autobús no puede dar servicio ya que no puede acceder a la zona residencial por motivos técnicos, por su gran tamaño, ya que hay algunas calles estrechas y hay que pasar por un pequeño túnel por encima del cual precisamente va a plataforma tranviaria. No cabe. Y se descartó parar en el mismo cruce por seguridad, ya que aunque en sentido La Vila no habría problema, en sentido Alicante obligaría a los usuarios a cruzar una carretera que carece de paso de peatones, soporta mucho tráfico y es un punto peligroso.

En cuando al servicio municipal, la Línea C-2, los vecinos denuncian que no se ha reforzado ante el corte del TRAM y el aislamiento de Venta Lanuza. Desde EU también denuncian el abandono de la zona y exigen al Consistorio que amplíe el autobús para que los residentes cuenten con transporte público los fines de semana y se extienda por las noches más allá de las ocho de la tarde. Y recuerdan además que el cuatripartito tumbó una moción de EU para ampliar el servicio de bus a los fines de semana, en la que se abstuvieron PP y Cs.

Tal y como ha informado este medio, los trabajos de FGV en el viaducto en el barranco d'Aigües de la Línea 1 del TRAM han obligado a ofrecer servicio alternativo de autobús del 3 al 28 octubre, entre las estaciones de El Campello y Creueta (La Vila Joiosa).

Los usuarios que parten desde Alicante en dirección a Benidorm, solo pueden acceder, a través del servicio ferroviario, hasta la parada de Cala Piteres, por lo que si su destino está más allá de este punto de la Línea 1 deben realizar transbordo en bus en El Campello, para continuar por carretera hasta Creueta. En sentido contrario, desde Benidorm, si bien los viajeros pueden llegar en tren hasta la estación de La Vila, los usuarios que prosiguen su viaje en dirección a Alicante, más allá de esta estación, deben realizar el transbordo en Creueta, para continuar en bus hasta El Campello y seguir viaje en tren. Y durante la interrupción del servicio, la parada de Venta Lanuza ha quedado inhábil y «se atenderá a través del servicio municipal de transporte de El Campello», según FGV.

Rehabilitación

El importe de los trabajos de rehabilitación del viaducto asciende a 2.217.440 euros y cuentan con un plazo de ejecución de unos ocho meses y medio. Los trabajos previos comenzaron el pasado mes de marzo y ahora se están llevando a cabo las obras de intervención directa sobre el puente. Las actuaciones previstas incluyen la sustitución del actual tablero metálico del puente por otro nuevo, con una losa superior de hormigón; la intervención en las estructuras de sujeción de la plataforma; y la instalación de nuevos equipos de superestructura de vía y de comunicaciones.