Una subvención del IVAJ permite iniciar el curso de «Nos Movemos» in extremis

Cultura y Alcaldía vuelven a culparse mutuamente de la situación.

Mañana viernes vuelven las clases de Nos Movemos al Centro de la Juventud de Sant Joan. El nuevo curso comienza en su fecha prevista, a inicios de octubre, pero nace con un reloj marcando la cuenta atrás de la fecha «fin del proyecto» dentro de tres meses. De momento solo hay presupuesto hasta diciembre, por lo que a partir de enero volverán los temores sobre la continuidad de esta iniciativa de teatro inclusivo para discapacitados que lleva seis años funcionando en Sant Joan d'Alacant, ofreciendo magníficos resultados.

Una subvención concedida por el Institut Valencià de Juventut (IVAJ) ha permitido al Ayuntamiento de Sant Joan poner en marcha el proyecto a última hora, cuando hace escasamente una semana no existía la financiación suficiente para llevarlo a cabo. Tras los problemas económicos detectados a inicios de verano, de los que se hizo eco INFORMACIÓN, la Concejalía de Cultura y Juventud, que dirige la edil Clara Rodríguez (EU) y el área de Alcaldía, con Jaime Albero (PSOE) al frente, acordaron repartirse entre ambas partes los 5.000 euros necesarios para acabar el año, a la vista de la inexistencia del presupuesto municipal para 2018. Dos meses después no hay nuevo presupuesto y según Clara Rodríguez, «sólo Cultura ha hecho efectivo la modificación de crédito necesaria para poder asumir el coste del proyecto, y hemos destinado 2.000 euros». Por su parte, el alcalde Jaime Albero aseguró ayer haber dado «las instrucciones necesarias a Intervención para que la partida tenga crédito, aunque al llegar la subvención ya no ha sido necesario, ya que el importe es superior a lo que hacía falta», explica el primer edil.

En concreto, la subvención del IVAJ es de 11.400 euros, dinero que, según Rodríguez, se destinará a «diversos gastos del área de Juventud, tanto el proyecto de Nos Movemos como a dotar de actividad el Centro de la Juventud, donde hace falta inversión». Desde primeros de año el edificio de la Casa del Reloj, donde se ubicaba el Museo Fernando Soria, se convirtió en Centro de la Juventud.



Hasta final de año

Clara Rodríguez destacó ayer la ayuda «concedida por primera vez por el IVAJ». Con el reparto de dinero establecido por la edil de Cultura, se podrán cubrir diversas actividades, aunque de forma temporal. A partir de 2019, Clara Rodríguez confía en que se apruebe «un nuevo presupuesto que evite más problemas a Nos Movemos».

Por contra, el alcalde Albero es partidario de destinar toda la subvención del IVAJ a Nos Movemos, decisión que no parece que se vaya a producir, por lo que los usuarios de esta iniciativa volverán a estar pendientes en tres meses de cómo se paga el proyecto.