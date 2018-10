Los bomberos retirar un panal con cientos de avispas formado en el interior de una vivienda en Sant Joan

Bomberos del Parque Comarcal de San Vicente han retirado esta mañana un panal con cientos de avispas que se había formado en las últimas semanas en el interior de una vivienda unifamiliar en Sant Joan d'Alacant, concretamente en el cuarto de calderas. Aprovechando el escaso uso de estas dependencias durante el verano, los insectos se habían aposentado a sus anchas en este habitáculo, creando un panal de unos 40 por 40 centímetros que ya empezaba a ocasionar problemas a la familia que reside en este domicilio.

Poco después de las 11.00 horas llegaba a esta vivienda situada en la calle Luna, en las proximidades del Polideportivo Municipal de Sant Joan un vehículo de primera intervención de los bomberos, Tras actuar con mucho cuidado y esmero, para evitar que las avispas se pongan nerviosas y reaccionen atacando, los bomberos han conseguido retirar en pequeños trozos el panal y sacarlo de la casa en poco menos de una hora, sin que ninguna persona se haya visto afectada.

A diferencia de las abejas, que son animales protegidos, las avispas no reciben una protección especial, por lo que no ha sido necesario atraer a la reina del para conseguir atraparlas. En este caso, según fuentes del consorcio de bomberos, se trataba de avispas autóctonas y no de la avispa asiática, cuya picadura puede ser mortal (este verano han muerto tres personas en Galicia por este motivo), y que se está extendiendo en los últimos meses por el Mediterráneo.