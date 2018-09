Las Hogueras de San Vicente del Raspeig pierden la subvención municipal al no poder justificarla

La Federación de Hogueras y Barracas de San Vicente del Raspeig pierde la subvención municipal para el fomento de las fiestas. La entidad festera que representa a las diez hogueras y las barracas sanvicenteras tendrá que devolver una subvención de 4.000 euros adelantada por el Ayuntamiento de San Vicente. El motivo es que la entidad gestora de las comisiones fogueriles no ha presentado a tiempo la justificación de los gastos que acreditan esta ayuda concedida por el consistorio.

El 31 de agosto finalizó el plazo para presentar la justificación para cobrar la ayuda. Y a continuación se abrió un plazo de otros diez días para subsanar y presentar las facturas de los pagos realizados, algo que la Federación no ha hecho.

El presidente de la Federación, David Álvarez, dio cuenta de este hecho en la reunión de cierre del ejercicio celebrado el jueves, en el que a su vez se produjo la despedida del actual equipo directivo de la Federación, que inicia el proceso de elecciones para elegir a la nueva Federación.



Cierre basado en previsiones

El cierre del ejercicio fogueril de 2018 está basado en las previsiones de ingresos que tiene la Federación de Hogueras y Barracas, en torno a los 15.000 euros.

En la justificación de cuentas, el ejercicio queda cerrado con un superávit de 4.400 euros; y la Federación ya ha previsto que de ese dinero debe devolver los 4.000 que recibió del Ayuntamiento al cumplirse el plazo sin justificar. La entidad festera cuenta como ingresos las subvenciones que aún tiene que recibir de la Diputación, de Turismo y de la concejalía de Cultura; y está a la espera del pago de 600 euros por parte de un patrocinador.

El ejercicio del año pasado se cerraba con 2.040 euros previstos que finalmente no se han cobrado y han pasado como déficit al ejercicio de este año.

De hecho, el censor de cuentas presentó un escrito exponiendo su preocupación de que se cuente para abonar las facturas que se han generado durante el ejercicio con el dinero que se prevé recibir.

La secretaria de la Federación, Yasmina Benchiheub , explicó ayer, excusando al presidente que estaba de viaje, que «al no poder justificar la subvención David no la ha solicitado. No llegábamos a los plazos. Pero hemos pedido otras». La secretaria reconoce que «la forma de justificar los gastos ha cambiado y no sólo nos ha pasado esto a nosotros» y reconoce que es necesario buscar alternativas».



Patrocinio de un banco

Entre las que se han propuesto destaca que un banco adelante el dinero para el pago de las facturas. David Álvarez expuso ante los comisionados «llegar a acuerdos con los bancos y poder pagar a los proveedores. De hecho, una entidad que se ha instalado este año en el municipio se ha ofrecido a patrocinar a las Hogueras», cuenta Benchiheub.

La secretaria de la Federación reconoce que la Fiesta tiene todos los años unos gastos de 15.000 euros que se ingresan a través de subvenciones y patrocinios. «No se renuncia a la subvención, nuestra idea era gastar lo imprescindible».