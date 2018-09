El edil de Cultura y el secretario local se disputan encabezar la lista del PSOE de El Campello

El PSOE de El Campello decidirá su alcaldable unas primarias a las que concurrirán el concejal de Cultura y Fiestas, Pere Lluís Gomis, y el secretario local y asesor municipal Vicent Vaello. Ocho años después de las últimas primarias socialistas, que enfrentaron al actual portavoz municipal Pepe Varó y a la exalcaldesa Marita Carratalá y que tuvo que decidir la ejecutiva provincial al quedar en empate, el PSOE volverá a votar para elegir quién liderará su candidatura con el objetivo de recuperar la Alcaldía.

Tras la renuncia de Varó, actual edil de Hacienda dentro del cuatripartito liderado por Compromís, a ser el alcaldable en 2019 tras encabezar la lista socialista en 2007, 2011 y 2015, ahora hay dos candidatos para tomar su relevo.

Por una parte está Pere Lluís Gomis, de 45 años, afiliado desde hace más de 20 años, que ya fue secretario local en la pasada década y actualmente forma parte del equipo de gobierno tras ser en 2015 el número 3 en la lista del PSOE. Gomis, que trabaja de ferroviario en FGV y es concejal de Fiestas y Cultura, explica que «hace tiempo que me planteaba encabezar la lista. Viene de lejos mi idea de ser el alcaldable y creo que ha llegado el momento de dar el paso. Hasta ahora he compatibilizado mi trabajo con mi cargo político, y he acumulado experiencia tanto en la oposición como ahora dentro del equipo de gobierno. Y ahora lo que quiero es aportar más. Me siento capacitado para ello, con convicción y responsabilidad. El Campello es un pueblo muy importante para el PSOE y vamos a trabajar para recuperar en 2019 la Alcaldía».

Por otra parte el exconcejal Vicent Vaello, de 54 años, personal de confianza del grupo municipal, número 5 en las pasadas elecciones y desde marzo secretario local de la agrupación socialista en El Campello y miembro de la ejecutiva provincial del PSOE, explica que «tras más de 20 años ligado al Partido Socialista, trabajando diariamente a nivel interno y orgánico, sé que ha llegado el momento de liderar un proyecto institucional, realista y muy ilusionante. De ahí mi firme compromiso con la militancia y con la ciudadanía. El Campello necesita mucho trabajo y dedicación, y por ello quiero liderar este proyecto junto con la militancia y obtener los mejores resultados, para situar a la ciudadanía de El Campello en el lugar que nos merecemos».