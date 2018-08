Los trabajadores municipales no han recibido aún el uniforme de verano

El personal municipal que viste con uniforme en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig no ha recibido a día de hoy, 1 de agosto, el vestuario de verano. El contrato para el suministro de la ropa del personal municipal finalizó sin que se haya renovado otro contrato y esto afecta a la uniformidad de casi 70 personas (la Policía Local tiene un contrato de vestuario propio), con lo que el personal de obras y servicios, del cementerio o los conserjes no han renovado este verano la ropa. El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Navarro, recriminaba en el pleno de julio al edil de Recursos Humanos, José Luis Lorenzo, que ha dejado pasar el contrato. Lorenzo reconoció que «el contrato no va con la celeridad con la que tiene que ir».

El edil de Recursos Humanos y Contratación asegura que esta ropa se comprará a través de un contrato menor y señala que para ello se ha puesto a trabajar a un técnico; y que para los uniformes de invierno se hará un proceso de licitación.



Límite de 25 lavados

Fuentes de la brigada de obras, una de las más afectadas, aseguran que ya advirtieron en septiembre al área de Recursos Humanos sobre la caducidad de este contrato y que les contestaron que lo tenían presente y, a pesar de ello, lamentan que no se han dado pasos para hacer uno nuevo. Señalan que están usando la uniformidad del año pasado, con el problema de que contiene material reflectante y piezas especiales que se recomienda cambiar después de 25 lavados.

No confían en recibir este mes el vestuario nuevo, lo que ha obligado a algún trabajador a sustituir la ropa oficial por chaleco reflectante y a comprar sus propias botas.