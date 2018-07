Incendio de dos coches en el interior de un garaje de Mutxamel

Los bomberos del Consorcio Provincial del Parque de San Vicente del Raspeig están actuando desde las cuatro y media de esta tarde en el incendio que se ha declarado en el interior de un garaje en la calle Villena número 2 de Mutxamel. Varias dotaciones de bomberos entre las que hay una autoescalera, una autobomba y una nodriza intervienen en estos momentos para desalojar el humo del interior del recinto.

Dentro hay dos vehículos que se han calcinado, un turismo y una furgoneta. El edificio se encuentra en la zona de Peñacerrada y cuenta con cuatro porterías y tres plantas de altura de viviendas

Debido a la gran humareda que se ha producido y que los efectivos están intentado en estos momentos eliminar ustilizando ventiladores de presión positiva, han pedido a los residentes que no salgan de sus casas y que cierren ventanas y puertas. También les han pedido que no enciendan la luz. Fuentes de los bomberos señalan que se trata de medidas de precaución y que no existe peligro para las personas.

Tampoco se permite el acceso a sus casas a los vecinos que estaban fuera de ellas por el humo que se ha generado.