El PP denuncia que se ha dejado perder una ayuda de 100.000 euros para el consultorio

La concejal acusa al PP de no haberlas pedido nunca.

El grupo municipal del PP ha denunciado que el tripartito de San Vicente del Raspeig (PSOE, Guanyar y Compromís) ha dejado perder otra subvención dotada con hasta 100.000 euros destinada a la mejora de consultorios médicos. En este caso advierten que el del barrio Santa Isabel que es un edificio con muchos años y que necesita mejorar sus instalaciones. Critican que «ni siquiera ha solicitado esta ayuda económica dirigida a adecuar las instalaciones y mejorar el equipamiento de los consultorios».

Los populares señalan que la Conselleria de Sanidad ha resuelto la convocatoria de subvenciones, lo que permitirá actuar en 46 consultorios de la Comunidad, once de la provincia y que en total se repartirán 1,8 millones de euros, «y entre ellos no está San Vicente».

«Lamentablemente San Vicente se vuelve a quedar fuera de una convocatoria de subvenciones, a la que esta vez ni siquiera se ha presentado, lo que hubiera permitido mejorar el consultorio auxiliar de Santa Isabel haciendo obras de reforma y rehabilitación, o al menos invirtiendo en mantener las instalaciones para prestar un mejor servicio a los vecinos que hacen uso del mismo», denuncia la portavoz del PP, Mercedes Torregrosa.

Por su parte, la concejala de Sanidad, Begoña Monllor, advirtió que «el Ayuntamiento no puede solicitar una ayuda para algo que no puede justificar, en este caso, obras que, por el momento, no se requieren». La edil se ha mostrado muy molesta con esta denuncia y censura que los populares, «en sus 15 años en el Gobierno Municipal, nunca solicitaron esta subvención que ahora nos acusan a nosotros del perder».