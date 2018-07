Transparencia obliga a San Vicente a hacer accesible su información web

«El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig deberá completar en tres meses la información que falta, colocarla en el espacio de la Transparencia para evitar su dispersión en otros espacios de la web municipal y actualizar los datos existentes en cumplimiento de la Ley 19/2013 sobre publicidad activa». Es la resolución del Consejo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Generalitat tras la denuncia que hace ahora un año presentaron los dos concejales no adscritos, Juan Manuel Marín y Auxi Zambrana. El organismo de la Generalitat reconoce que la página web carece de diversas informaciones como la relativa a ayudas y subvenciones concedidas, convenios y encomiendas de gestión; y apartados como la información de la deuda municipal y su evolución está desactualizada. No aparece información de contratación en la sección de transparencia y se encuentra en una ruta «que los interesados deben seguir para después volver a la sección de transparencia de nuevo, si es que no se han perdido por el camino o han olvidado de dónde venían».

El concejal Marín señala que «hicimos la denuncia en agosto del año pasado y la han estimado en todo excepto la denuncia que hicimos de que cuando se pinchaba en portal de transparencia dirigía a la web del alcalde, que cuando el Consell de transparencia instruyó el expediente ya se había modificado». El edil critica que «no publican muchísimos datos que deberían estar publicados y se les recuerda que los accesos deben ser más fáciles, que es un lío tremendo buscar algunos en la web del Ayuntamiento, debido a la dispersión y falta de un criterio de unidad». Para los no adscritos «el Gobierno municipal y el PSOE a la cabeza cumplen su labor, enmarullar todo y que sea poco accesible por el ciudadano».

Desde el Ayuntamiento afirman que la resolución da de plazo hasta el 20 de septiembre y que para entonces estará todo lo que pide Transparencia. Advierten de que «ya se ha hecho parte y el Ayuntamiento está trabajando en solucionar la otra». Exponen que hace diez días ya se colocó en la web municipal Raspeig.es una pestaña de transparencia como pedía el Consejo y que se ha pedido a todos los concejales sus currículum y declaraciones de bienes para publicarlos todos.

Niegan que haya una «opacidad» como denuncian los ediles no adscritos y achacan la crítica a la dispersión de la información en la web. «Es sobre todo un tema de organización», apuntan.