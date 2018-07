Los vecinos exigen más limpieza y piden campañas contra los excrementos caninos

El PP critica que el incremento de sanciones en las ordenanzas no sirve para paliar el problema y exige aumentar la vigilancia.

La limpieza del municipio es, sin duda, una de las principales y más recurrentes críticas de los vecinos de San Vicente del Raspeig. Y se manifiesta periódicamente en las quejas que los ciudadanos presentan al Ayuntamiento. El informe de quejas y sugerencias del primer trimestre de 2018 vuelve a recoger las molestias de los vecinos en cuanto a la suciedad, y especialmente a los excrementos de los perros en las calles y piden que se realicen campañas para paliarlo. Los malos olores son otra de las molestias que los residentes quieren que se solucione. En total se han presentado 28 quejas de las cuales seis hacen referencia directa con la limpieza.

Recientemente en el registro de quejas del Ayuntamiento los vecinos han manifestado su malestar por suciedad en las calles, por agua estancada y por malos olores en contenedores en las calles La Huerta, en Pi i Margall, la calle Villafranqueza, también en Almazara y en la calle Maestro Chapí.

A ello, la concejala popular y portavoz, Mercedes Torregrosa, añade la presencia de roedores, y lo achaca a que el mantenimiento de limpieza de los contenedores, según asegura, debería ser más intenso sobre todo en verano.

Torregrosa critica que la concejalía de Mantenimiento ha modificado las ordenanzas aumentando las sanciones, «pero queda en un gesto porque deberían doblar la vigilancia. No sirve de nada modificar la ordenanza si no se hace nada» y critica que «no se puede poner sólo el foco en los vecinos. La administración algo tendrá que hacer».

El grupo popular advierte de que se están produciendo también muchas quejas por la presencia de insectos y que el mosquito tigre está presente en San Vicente. «Hay bastantes quejas vecinales, tenemos ratas y cucarachas y no me extraña porque los contenedores están muy sucios y no se limpian con la regularidad necesaria». Torregrosa señala que «la gente deja la basura fuera del contenedor , sobre todo en las zonas de restauración. Todo eso atrae ratas e insectos». Apunta zonas como 1º de mayo, la calle Mayor o avenida de la Libertad en pleno centro.

La edil pide que se incremente la desratización y desinsectación y que se vigilen y elimen los depósitos de agua y comida para gatos.

Por su parte, el área que dirige Mariló Jordá ha anunciado una limpieza extraordinaria después de Hogueras ya que el Ayuntamiento va a destinar 15.000 euros en contratar a una empresa que logre eliminar la suciedad de las calles que las máquinas actuales no logran quitar. El área realiza continuas campañas de concienciación y reconoce la difícil tarea ya que lamenta que hay muchas conducas incívicas.