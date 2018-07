Gema Tomás: «Dar el pregón en mi pueblo impone más que el jurado»

El viernes hará el pregón en su pueblo y lo afronta con nervios e ilusión.

Se confiesa nerviosa y encantada a la vez de ser la pregonera de las fiestas de San Vicente del Raspeig donde llegó con 8 años. Hoy tiene 20 más y su deseo es no defraudar y agradecer a todos los sanvicenteros el apoyo que ha recibido de ellos. Quiere que el pregón también tenga esa parte de ella por la que es conocida y tratará de cantar. Pensar en la plaza de España el viernes a las nueve de la noche llena de festeros y vecino le produce mucha emoción.

P ¿Cómo se siente al saberse pregonera de las Hogueras?

R Estoy muy contenta y también nerviosa porque hablar en mi pueblo impone. Una cosa son las cámaras de televisión y otra distinta ponerte delante de tu gente. Me impone más dar el pregón en mi pueblo que el jurado del programa.

P ¿Cómo recibió la noticia?

R Me llamó David, el presidente de la Federación de Hogueras, y me dijo que querían que diera el pregón. Yo le pregunté si sabía lo que estaba haciendo (ríe). Me hace muchísima ilusión. Fue el día después de volver de Madrid de estar un mes en la casa con todos los concursantes así que estoy aún en una nube.

P ¿Qué quiere dejar claro en su pregón?

R Que me siento muy orgullosa de dar el pregón y del apoyo que he recibido. El pueblo se ha volcado con mi entrada en Factor X y quiero hacerles llegar el afecto por todo ese apoyo que he sentido de ellos. Dar el pregón es más personal, más de corazón. En el programa no conoces a la gente y no te toca tanto. Saber que voy a dar el pregón en el pueblo, ante mi gente, es una responsabilidad y quiero que estén orgullosos.

P ¿Cómo es ese apoyo de sus vecinos?

R La gente me saluda, me paran y se hacen una foto conmigo. Me dan la enhorabuena.

P ¿Se imagina ya el momento en el que dará el pregón?

R En realidad no quiero imaginármelo porque me pongo muy nerviosa. Me gustaría cantar aunque sea un poquito ya que me conocen por ello, pero veremos...

P ¿Cómo son para usted las Hogueras de San Vicente?

R Son muy divertidas, muy locas, muy cercanas y disfrutas durante todo el día. Aunque no he participado de forma activa en Hogueras he ido mucho a la barraca el Mambo porque mi mejor amiga está allí y las he vivido así desde dentro.

P Además de muchos fans en su pueblo, tiene muchos seguidores en redes sociales.

R Creo que en estos casos son lo más importante. Empecé con pocos y han ido aumentando. Y tengo seguidores de todo el mundo que me mandan mensajes-

P ¿Y qué es lo más bonito que le han dicho?

R Que soy un ejemplo a seguir para ellos. Que inspiro fuerza para luchar por lo que se quiere. Me hace mucha ilusión, pero también es una gran presión.

P ¿Cómo ha sido su paso por el programa de televisión?

R Estar en Factor X era una presión muy fuerte. Para preparar las galas teníamos una semana como mucho, eran 24 horas siete días a la semana. Nos tuvimos que mudar durante un mes y medio todos los concursantes y estar sin tu familia era duro porque el apoyo es súper necesario. En el programa te están juzgando y los jueces no siempre son simpáticos.

P ¿Cuáles son sus planes de futuro?

R Quiero cantar. Estoy escribiendo varias canciones. Si gustan podré grabar un disco. Siempre he escrito mis canciones, ahora es un cambio, un paso más, y quiero que gusten y se escuchen.