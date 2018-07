Las obras del Auditorio siguen en marcha sin fecha para terminar

El Auditorio del Centro Social sigue todavía en obras, una semana después de que el Ayuntamiento apremiara a la empresa anunciando que le impondrá una multa de 12.500 euros por los retrasos acumulados. Y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ya no se atreve a dar una fecha de finalización, debido a los retrasos que suman más de dos meses. «Visto lo visto prefiero no dar fechas», reconoce la edil de Urbanismo, Mariló Jordá, que advierte que el consistorio ha optado por abrirlo «porque no se puede quedar secuestrado».