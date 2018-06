Una de las empresas que optan a gestionar la piscina pide excluir a dos de las otras tres mercantiles

El Ayuntamiento de El Campello está llevando a cabo la evaluación de la cuatro ofertas recibidas para gestionar la piscina cubierta, un proceso no exento de polémica. Y es que una de las empresas, Arena Alicante, ha pedido la exclusión de dos de las otras tres firmas, lo que ha provocado un retraso en el procedimiento. El motivo es que las 60 bicicletas estáticas que ofertan las empresas Ferrovial Servicios y Valoriza Servicios Medioambientales no se ajustan supuestamente a los requisitos técnicos que recoge el pliego de condiciones.

La Mesa de Contratación concedió el pasado 6 de junio a la dos empresas afectadas un tiempo para que aclararan las ofertas presentadas, después de que Arena Alicante formalizara un escrito por el que pedía la exclusión de las dos mercantiles, al no contar las 60 bicicletas incluidas dentro de la maquinaria para equipar las instalaciones de musculación con un «volante de inercia mínimo 18 kilogramos».

Tras recibir toda la documentación sobre las fichas técnicas de todos los elementos pedidos en el pliego técnico a todos los licitadores, ahora el Ayuntamiento está analizando toda la documentación para tomar una decisión al respecto.

Pero esta no es la única polémica, ya que el PP solicitó un informe sobre la legalidad de la participación de Arena Alicante en el concurso de adjudicación de la explotación, al haber colaborado el gerente de esta firma en la elaboración del estudio de viabilidad en el que se ha basado el concurso. Finalmente el informe elaborado no ve impedimento a que Arena Alicante tome parte en el proceso, al considerar que no ha tenido acceso a información privilegiada.

Petición de paralización de EU



A este respecto el portavoz de EU, Pedro Mario Pardo, pidió a la Mesa de Contratación la paralización del proceso, al considerar poco ético que una empresa que haya participaron en la elaboración del estudio de viabilidad opte después a quedarse con la explotación del complejo. Ante esta solicitud, el cuatripartito, PP y técnicos votaron a favor de continuar el proceso, mientras que EU fue la única formación que votó en contra y Cs se abstuvo.

Esta instalación lleva terminada desde hace más de un año, pero aún no se ha estrenado pese a que su coste ha superado los 5 millones de euros y ha tardado 7 años en terminarse, sufriendo numerosos retrasos y contratiempos. La concesión de la gestión será por 12 años prorrogable por otros 3 años.