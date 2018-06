El pleno exige al gestor del Velódromo que ejecute la sala multiusos y otras mejoras pendientes

El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha sido unánime en requerir a la empresa que gestiona el Velódromo, Josector Juan Luis SL, que ejecute "a la mayor brevedad" la sala multiusos de estas instalaciones deportivas. Se trata de reclamar al concesionario la ejecución de las mejoras que el concesionario había ofertado en su proposición y que se encuentran pendientes.

La empresa pretendía que la no ejecución de la sala multiusos se le convalidara con otras obras realizadas con autorización del ayuntamiento el 30 de diciembre de 2014. Sin embargo, los informes jurídicos emitidos no lo admiten, indicando que dichas obras, realizadas a solicitud e iniciativa del concesionario, son independientes de las mejoras ofertadas, y éstas revertirán al ayuntamiento a la finalización de la concesión de modo gratuito, no pudiéndose tener en cuenta a efectos del cumplimiento de las mejoras contractualmente obligatorias.

El concejal de Deportes y Contratación, José Luis Lorenzo, ha explicado que respecto al módulo de atletismo existe consenso con Josector Juan Luis S.L. sobre la conveniencia de su no ejecución y su sustitución por otras obras. La Concejalía de Urbanismo definió el pasado mes de mayo qué obras deberá ejecutar para cubrir el montante que adeuda al ayuntamiento. En concreto se ha acordado la iluminación provisional del acceso a la instalación desde la Ronda Oeste, por un importe de 6.000 euros; y obras de pavimentación por 71.000 euros.