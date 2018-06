Polémica por la prohibición de la manifestación contra La Manada en San Vicente

Polémica en San Vicent del Raspeig después de que la manifestación de protesta por la puesta en libertad de los miembros de La Manada no se pudiera llevar a cabo el viernes. A pesar de que la Plataforma por la Igualdad Raspeig la había solicitado, no recibió permiso para ello. A pesar de ello hubo concentración de vecinos en la plaza de España donde acudió la Guardia Civil para disolverla.



Las formaciones Esquerra Unidad (EU) y Podemos de San Vicente del Raspeig han denunciado la "falta de tacto y sensibilidad que ha desembocado en una sanción de la Guardia Civil al colectivo feminista en la persona de la firmante de la comunicación de la convocatoria". Y critican que se trata de un "ataque directo a la libertad de expresión".



Advierten de que la Plataforma desconvocó la movilización y no estuvo presente en la manifestación y defienden que "la ciudadanía sanvicentera se lanzó a la calle de manera improvisada y espontánea, para exigir justicia y expresa su indignación y rechazo por la liberación de La Manada". Y critican que se haya multado a una persona de la Plataforma feminista.