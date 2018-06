San Vicente pierde 300.000 euros y se queda fuera del programa de empleo juvenil del Servef

San Vicente del Raspeig es el único municipio de la provincia de Alicante con más de 20.000 habitantes que no ha recibido ni un euro para contratar a nadie gracias al EMPUJU, el programa del Servef de subvenciones de empleo, destinadas a jóvenes de los municipios de la Comunidad Valenciana, avalado por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2018.

La ciudad de Alicante abre la lista de beneficiarios con 6,7 millones para incorporar a 400 jóvenes. Por detrás están Elche con 1,8 millones (113 jóvenes), Torrevieja 2,4 millones (153 desempleados), Orihuela 1 millón (65 personas), Benidorm 1,9 millones (125 jóvenes) y Alcoy 3,1 millones ( 200 menores de 30 años). Y así hasta un centenar de localidades de la provincia que se han beneficiado de este programa del Servef, menos San Vicente del Raspeig.

Esta exclusión supone una pérdida de 300.000 euros, que hubiera permitido contratar a 24 jóvenes desempleados a jornada completa durante un año. Para el grupo municipal del Partido Popular, «la falta de previsión del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) les ha dejado sin esta posibilidad, de la que sí se van a beneficiar jóvenes sin empleo de otros cien municipios alicantinos».

La concejala del grupo popular Carmen Victoria Escolano ha calificado de «muy grave que el tripartito haya dejado perder esta subvención de 300.000 euros destinada a contratar a jóvenes desempleados de entre 16 y 30 años, los cuales iban a tener la oportunidad de adquirir experiencia laboral, facilitar su inserción en el mercado de trabajo y reforzar los servicios que presta el Ayuntamiento a los vecinos».

El grupo municipal del PP ha explicado que el alcalde, el socialista Jesús Villar, firmó en marzo dos decretos en los que solicitaba al Servef sendas subvenciones para contratar a un total de 24 jóvenes desempleados (22 de ellos cualificados) por un importe global de 292.686 euros. Todos ellos debían ser contratados a jornada completa durante un periodo de doce meses: del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019.

Sin embargo, el Servef ha rechazado la subvención que había solicitado el Ayuntamiento de San Vicente porque «no se registró la misma en tiempo y forma». Así lo indica el PP, que se basa en las explicaciones en un pleno de la concejala de Empleo y Desarrollo Local, Asun París, a preguntas del grupo municipal popular, donde anunció la presentación de un recurso ante el Servef.

La edil del PP Carmen Escolano considera que «la pérdida de esta subvención es un ejemplo más de la mala gestión y la falta de previsión y planificación del tripartito, que no puede dejar para el último día, a última hora la solicitud de una ayuda a cuya convocatoria sí concurrieron sin ningún problema y obtuvieron subvención más de un centenar de municipios de la provincia, excepto el nuestro».



Trámite telemático

Por su parte, la edil de Empleo, Asun París vinculó ayer la denegación de la subvención a la «mala interpretación de los técnicos» que realizaron la solicitud. La concejala socialista explicó que este año la Conselleria cambió el método para pedir la ayuda y «solo admitió el tratamiento telemático a través del certificado digital de la entidad, no por medio del certificado particular de algún empleado. Y por un mal entendimiento de los administrativos, nos daba error y la Conselleria no nos dio la solución».

París aseguró ayer que «por un cúmulo de circunstancias, la solicitud se mandó por correo certificado y, a fecha de hoy, no hemos recibido contestación de la Conselleria». La edil de Empleo añadió que el Ayuntamiento ha agotado las medidas porque «no queremos desaprovechar ninguna oportunidad para contratar a jóvenes».