El Consistorio por fin hará público el polémico documento

? El alcalde anunció ayer también que se va a proceder a publicar el informe de la interventora, eliminando cualquier referencia personal, ya que no ve impedimento para que se dé a conocer. Desde Cs informaron ayer que habían presentado un escrito exigiendo que se hiciera público, después de que el secretario les dijera que no hay ningún problema legal para ello, pese a que desde hace un mes afirman que el cuatripartito les decían que no se podía. Se da la circunstancia que se dio cuenta de este informe en el último pleno pero sin trascender su contenido por las dudas sobre si podía hacerse público, e incluso se llegó a debatir sin que el público supiera de qué se estaba hablando.