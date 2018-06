Walking Dead llega a Sant Joan

Sant Joan d'Alacant acogerá el 7 de julio el Viral Zombie, una actividad consistente en un juego real de temática zombie, en la que los participantes deberán sobrevivir durante toda la noche a la infección de estos seres y realizando una serie de misiones que encontrarán en distintos puntos de la localidad incluido edificios públicos cedidos por el Ayuntamiento para dicho evento, según han informado fuentes municipales.

Al más puro estilo de la icónica serie Walking Dead, los participantes ambién tendrán que interactuar con militares y personajes en una experiencia de ocio alternativo que dará comienzo a las 23 horas del sábado hasta las 6 de la madrugada del domingo.

El chequeo de las entradas estará ubicado en el edificio de la Casa de la Cultura desde las 17 hasta las 20 horas, donde se podrán cambiar a las entradas por el kit de participante. Este evento es acto para casi todas las edades, siendo la edad mínima aconsejada de entre 10 y 11 años. Una alternativa en la que está prohibido el consumo de alcohol y de cualquier sustancia que merme las condiciones físicas y sicológicas del participante.

Los menores de edad, deberán presentar la autorización paterna que podrán descargar desde la página web www.viralzombie.es o que le entregaran en los puntos de venta. Los menores de 15 años, además, deberán ir acompañados en todo momento de un adulto que se responsabilice de este, según han informado las mismas fuentes.

Todos los participantes irán identificados con una prenda de color verde, los que participen desde el principio de zombie o sean infectados por un zombie y desee pasar al otro bando, ira identificados con una prenda de color naranja que le entregara la organización al entregar su entrada en el check-in. Solo los militares, actores y los zombis corredores llevaran la identificación de color amarilla.

El evento será tipo gymkana, en el que los participantes deberán recorrer por las calles de la localidad pasando por los distintos puntos de control ubicados en la misma. En estos puntos de control deberán presentar el pasaporte o el mapa con las casillas que se les entregara antes del comienzo para que sean sellados por las personas que se encuentre en ese punto la cual le indicara que prueba ha de realizar.

En algunos de los puntos de control será necesario realizar alguna prueba, estas serán de manera que no entrañarán peligro. Los puntos podrán ser consecutivos en un orden establecido por la organización, es decir, si no tienes el sello del punto 2 en el punto 3 no te sellaran o aleatorias, pudiendo realizar en el orden que se prefiera.

Los pasaportes serán individuales y personales, por lo que todos los miembros de un mismo grupo deberán llevar el suyo sellado. El día del evento los participantes tendrán que pasar por las mesas del check-in para cambiar sus inscripciones por el material que se le entregara para poder conseguir llegar al final de esta gymkana y que consta de una prenda identificativa (braga de cuello), pulsera que lo identifica como jugador, pasaporte para sellar las pruebas y plano de la localidad. Se reunirán a todos los participantes en una zona amplia para dar comienzo a la gymkana.

Los participantes recorrerán el casco urbano en busca del primer punto de control, se encontrarán por el camino con los participantes interactivos y miembros de la organización con los que interactuar. Deberán evitar tocar o ser tocados por los que van caracterizados como zombies ya que quedarían eliminados.

Eliminado no significa que no se pueda seguir en el evento, en este caso, podrá cambiar de bando y pasar a formar parte de una horda que será dirigida siempre por un jugador veterano identificado con prenda amarilla. Una vez llegue la hora de fin del juego se comunicará a todos los puntos para que envíen al resto de participantes a la zona de entrega de premios.