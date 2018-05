'AO International Tennis': pura simulación

No sería exagerado retrotraerse hasta hace 6 años cuando se lanzó el último simulador de tenis "serio" para consolas: ´Grand Slam Tennis 2´ para PS3 y Xbox 360. Por este motivo, no es de extrañar que los fans de la raqueta echaran en falta un simulador a la altura de la nueva generación, aunque por suerte, dos nuevos lanzamientos casi simultáneos paliarán la sequía de tenis de un plumazo con entregas para PC, PS4 y Xbox One. El primero de ellos es ´AO International Tennis´, ya a la venta online, que recibirá su versión física el próximo 29 de mayo.



Una apuesta profunda por el deporte de la raqueta

´AO International Tennis´ pretende llevar al mundo de la raqueta lo que ´FIFA´ ha realizado con el mundo del fútbol: convertirse en un título no solo para jugar partidas casuales, sino un videojuego que profundice en la estrategia de cada partido y que ofrezca posibilidades de disputar largos torneos, carreras deportivas, y por supuesto, jugar online.

Las posibilidades que ofrece el título son numerosas: podemos participar en partidos simples, organizar torneos con decenas de jugadores, y lo mejor, crear nuestro propio torneo. Para llevar a cabo la hazaña contamos con un completo editor que nos permitirá crear a nuestro protagonista desde cero, definir los rasgos físicos, e incluso diseñar su ropa deportiva y raqueta. Además de las cualidades estéticas, el título también permite asignar al protagonista movimientos típicos de nuestro jugador favorito, por ejemplo, el revés a dos manos de Nadal, su forma de celebrar puntos, etc, un elemento realmente curioso. Aunque si lo que queremos es comenzar de manera rápida el ascenso hacia el estrellato, tendremos jugadores reconocidos -no muchos- de máxima categoría como Rafael Nadal.

También permite hacerte una foto y usarla para crear tu avatar en el juego. De momento la funcionalidad no es tan eficaz como podría desearse, pero es llamativa y nos permite subir nuestra foto para plasmar cara y rasgos en nuestro tenista de una manera hiperrealista.

Comienza una carrera hacia la cima

El modo carrera es la columna vertebral de ´AO International Tennis´. Nos permite participar en todos los torneos que se celebran a lo largo del año, pero no tiene la licencia de muchos de ellos, por lo que sus nombres pueden cambiar un poco, por ejemplo, en lugar de Torneo Conde Godó, jugaremos el Barcelona Open, entre otros. Tampoco tenemos todos los campos oficiales, tan solo el Torneo de Australia, Londres y París, que están recogidos y simulados con mucho rigor de forma oficial. De hecho, el juego parte de una versión primigenia que estaba basada en el Torneo de Australia. En cuanto al realismo de los torneos nos encontramos con las mismas reglas que los reales: dinero, puntos del ranking, requisitos, etc. De hecho, aprenderemos mucho más sobre el funcionamiento de la ATP jugando en ´AO International Tennis´ de lo que nunca nos habríamos planteado.

Hemos dejado para la última parte la jugabilidad. El sentimiento que produce la experiencia es controvertido, por una parte, tenemos 4 golpes diferentes a los que podemos añadir más o menos agresividad pulsando otra tecla. Por el otro, una barra de fuerza que hay que ajustar en cada golpe. Es decir, en cada acción tenemos que indicar dónde queremos que vaya la bola, elegir el golpe, decidir si queremos darle más o menos agresividad y pulsar la tecla elegida el tiempo justo para dar al golpe la potencia adecuada. Muchas veces son hasta 4 acciones diferentes para cada tiro, lo que hace que jugar a ´AO International Tennis´ sea tan completo como adictivo, al mismo tiempo que añade una capa inédita de estrategia. En este juego es importante elegir cuándo atacamos, cuándo pedimos aire usando una bola cortada o el momento adecuado para subir a volear. Es decir, hacernos con los controles del juego será complicado en principio, pero una vez salvada esta parte, disfrutaremos de una gran profundidad, muy diferente a otros títulos de tenis a los que estamos acostumbrados.



Conclusiones



En definitiva, ´AO International Tennis´ es pura simulación, tanto en el realismo de sus torneos, como en su jugabilidad. Si te gustan los retos, es tu título. Si lo que te van son los típicos juegos casuales de tenis, no es lo que estás buscando. Además del completo modo carrera y la posibilidad de jugar el Australian Open, tenistas virtuales también pueden competir entre ellos en línea y lograr un lugar privilegiado en la clasificación global, donde se irán recogiendo todos los récords y logros. Sin duda, una obra muy atractiva y recomendable para los amantes del juego de raqueta más extendido y practicado del mundo.

Título: AO International Tennis

Género: Deportes

Fecha de Lanzamiento: 08/05/2018 Digital - 29/05/2018 Físico

Plataforma: PC, PS4, Xbox One

Soporte: DVD / Bluray

Desarrolladora: Big Ant Studios

Distribuidora: Meridiem Games

Multijugador: Si

Idioma: Castellano (Textos)

Voz: inglés

PEGI: +3

Precio: Consultar

Más información en elsotanoperdido.com