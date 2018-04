El colorido 'The Swords of Ditto' llega a PlayStation 4

One Bit Beyond ha estrenado un tráiler que nos acerca el lanzamiento de 'The Swords of Ditto', que llega hasta PlayStation 4 y PC con un montaje que incluye un poco de la temática del juego, fragmentos de su jugablidad y mucho colorido.

Si es la primera vez que tienes referencias sobre el juego, es un RPG de acción que mezcla jugabilidad isométrica con mecánicas 'hack and slash' y 'roguelike', para crear una curiosa experiencia en 2D, que como puedes comprobar parece recogido directamente de un canal de dibujos animados, lleno de colores vibrantes, animaciones increíbles y una dirección de arte soberbia.

En 'The Swords of Ditto' tomamos el control de un personaje que debe superar varias mazmorras para demostrar que tiene el poder de usar la mítica espada de Ditto, la única herramienta capaz de derrotar al malvado Mormo, el enemigo del juego.

Aunque sea un título extremadamente colorido, esto no significa que el mundo en el que se desarrolla sea un lugar seguro, pues habrá que librar intensos combates y explorar cantidad de calabozos que encierran secretos, misterios y peligros. Para superarlos, nuestro personaje cuenta con material ofensivo y defensivo, que van desde espadas, arcos o escudos, hasta extraños objetos, como un palo de golf con poderes mágicos.

Sin más, puedes ver el video que retrata esta prometedora aventura, que además puede jugarse por completo en compañía en el modo cooperativo local. 'The Swords of Ditto' está disponible desde el 24 de abril en PlayStation 4 y PC vía Steam.

'The Swords of Ditto' - 'Launch Trailer'. Vídeo: YouTube

Elsotanoperdido News and Videogames