Descubre todas las características de la próxima actualización para PS4

La beta de la próxima actualización del software de sistema 5.50 para PlayStation 4 (con el nombre en clave KEIJI) ha comenzado. Aunque todavía no se ha confirmado fecha para lanzar la nueva versión, queremos ofrecerte un primer vistazo de las funciones que encontrarás en esta actualización, como la administración del tiempo de juego, el modo supermuestreo para PS4 Pro, y actualizaciones del menú rápido y la Biblioteca.

Administración del tiempo de juego



La actualización del software del sistema 5.00 incluyó mejoras en las opciones de control paterno. Basada en estas mejoras, la opción de administración del tiempo de juego permite a los administradores familiares (un miembro adulto de la familia determinado como guardián) establecer límites sobre cuándo y durante cuánto tiempo puede jugar cada niño de forma individual. Administrar el tiempo de juego es muy fácil: accede a Ajustes > Administración de familia en tu PS4 o inicia sesión en Playstation Network como miembro de la familia o guardián en un navegador web desde un PC o smartphone, para gestionar el tiempo de juego del niño cada día.

El menor recibirá notificaciones mientras juega que le indicarán cuándo debe guardar la partida y salir del juego. Los tutores o guardianes también pueden configurar la PS4 para que cierre sesión una vez finalice el tiempo de juego, así como aumentarlo o disminuirlo sobre la marcha a través del portal web.

El sistema avisa del tiempo que queda para que se cierre la sesión. Foto: Elsotanoperdido

Importar imágenes de fondo personalizadas mediante USB



A partir de ahora podremos importar nuestras propias imágenes mediante un dispositivo USB para usarlas como imágenes de fondo en PS4. Una vez importadas, se podrán ampliar, recortar y ver una vista previa. Los archivos de imagen que guardes en el dispositivo USB tienen que estar dentro de una carpeta llamada 'IMAGES' para que la PS4 los reconozca. Ajustes > Temas > Seleccionar tema > Personalizar > Seleccionar imagen > Dispositivo de almacenamiento USB.

Una vez esté disponible la actualización, también se podrá personalizar tu página de equipo para torneos con un logotipo o fondo personalizado que se podrá importar desde un dispositivo de almacenamiento USB. Para configurar el logotipo y el fondo, Eventos > Equipos > selecciona tu equipo > Editar perfil del equipo.

Interfaz de usuario de la Biblioteca



Se añadirán dos nuevas pestañas a la Biblioteca para que resulte más fácil ver qué aplicaciones se han instalado y comprado. En la pestaña 'Esta PS4' verás todas las aplicaciones instaladas, mientras que la pestaña con tu nombre/avatar mostrará todas las aplicaciones que has comprado con tu ID de PSN. Con esta función también se podrá encontrar fácilmente los juegos comprados y que todavía no se han instalado.

La actualización también añade una nueva pestaña de PS Plus a la Biblioteca, en la que se diferencian cuáles de los juegos pertenecen a los del mes gratuitos de PS Plus. Si la suscripción a PS Plus ha caducado, aparecerá un icono de PS Plus con un candado junto al juego.

Se ha añadido una función que permitirá ocultar determinadas aplicaciones en la pestaña 'Comprado' en la Biblioteca. En 'Opciones' se podrá ocultar contenido, como betas, pruebas o demos de juegos que quizá no quieras volver a jugar.

La Biblioteca cuenta con nuevas pestañas para ver más fácilmente las aplicaciones instaladas. Foto: Elsotanoperdido

Mejoras del menú rápido



Con el lanzamiento de la versión 5.50 también se podrá acceder a las listas de amigos personalizadas directamente en el menú rápido. Así se podrá ver más fácilmente quién está online para enviarles mensajes o invitaciones, especialmente si estás en medio de una partida. Ahora mientras se escucha música en PS4, se tendrá acceso a varios enlaces directos en el menú rápido. Si se usa Spotify en PlayStation Music, el botón 'cuadrado' servirá para controlar el volumen. En el Reproductor multimedia o el Reproductor de música USB, el botón triángulo servirá para pausar o reproducir, mientras que el botón 'cuadrado' controlará el volumen.

Actualización de notificaciones



Se podrán eliminar permanentemente las notificaciones antiguas de PS4. Accede a Notificaciones y pulsa los botones 'triángulo' u 'OPTIONS' para abrir un menú en el que podrás seleccionar todas las notificaciones que quieres borrar.

Modo de supermuestreo en PS4 Pro



El 'modo de supermuestreo' se podrá encontrar en Ajustes, y permitirá a todos aquellos que cuenten con un televisor HD (es decir, 1080p o menos) disfrutar de una experiencia visual mejorada en algunos juegos de PS4. Con este modo, los juegos se renderizan a una resolución mayor y después se escalan a la resolución del televisor HD, lo que permite a PS4 Pro generar imágenes más claras, incluso si no está conectada a un televisor 4K. Recuerda que el rendimiento podría variar, ya que los juegos se optimizan de forma diferente. Por el momento y a la espera de su distribución, esto es todo sobre las funciones y mejoras que incluye la actualización del software del sistema 5.50.