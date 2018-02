Descubre el contenido del pase de temporada de ´Far Cry 5´

Ubisoft ha anunciado el contenido del Season Pass de 'Far Cry 5', que estará disponible como parte de la 'Far Cry 5 Gold Edition', o bien como compra independiente para PlayStation 4, Xbox One y también PC. Tras el lanzamiento del juego, la editora continuará lanzando paquetes de contenido que estarán incluidos en el pase de temporada, pero, además, todos los que jueguen en consola recibirán 'Far Cry 3 Classic Edition'. Los jugadores de PC que adquieran el Season Pass o la Gold Edition recibirán la versión completa de 'Far Cry 3'.

Entre los paquetes previstos para el juego una vez se encuentre a la venta, la editora ha revelado 'Tiempo de Oscuridad', donde los jugadores viajarán al pasado, en concreto a Vietnam, para luchar contra los guerrilleros del Viet Cong. En 'Muertos Vivientes – Zombies', los jugadores se enfrentarán a hordas de zombis en una colección de escenarios de películas de serie B. El último paquete anunciado corresponde a 'Perdido en Marte', aquí los jugadores abandonarán la Tierra para sostener un intenso mano a mano con unos arácnidos marcianos. Más adelante se darán a conocer nuevos detalles acerca de los contenidos posteriores al lanzamiento, incluyendo un resumen de las tres aventuras y el regreso del editor de mapas.



'Far Cry 3 Classic Edition' - Tráiler de presentación. Vídeo: YouTube

Como adelantábamos, los compradores del pase de temporada podrán acceder a una nueva versión: 'Far Cry 3 Classic Edition' cuatro semanas antes de que se ponga a la venta como contenido independiente, en verano de 2018. Esta edición dará a los nuevos jugadores de la serie la oportunidad de viajar a Rook Island y enfrentarse a uno de los villanos más conocidos de la serie, Vaas, al que da vida Michael Mando. La tercera entrega de la serie nos pone en el papel de Jason Brody, obligado a explorar la isla tropical para encontrar y salvar a sus amigos, todos ellos cautivos.

Por su parte, 'Far Cry 5', ambientado por primera vez en América, llega con la promesa de ofrecer libertad a la hora de recorrer esta tierra que esconde un mundo retorcido y peligroso. En el papel de un policía novato del condado ficticio de Hope, los jugadores descubrirán que su llegada acelera el final de un proceso de control silencioso, forjado durante años por parte de un grupo fanático de culto llamado La Puerta del Edén.

Por último, puedes conocer un poco más sobre el argumento del juego y sus personajes en el tráiler de la historia lanzado para la ocasión. Llegará el 27 de marzo de 2018 para PlayStation 4, Xbox One, y Windows PC.



'Far Cry '5 - Tráiler historia. Vídeo: YouTube

