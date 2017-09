´L.A. Noire´ llegará a PS4, Xbox One y Nintendo Switch en noviembre

Rockstar ha confirmado que su thriller policíaco 'L.A. Noire', llegará a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch el próximo 14 de noviembre. Junto a estas tres nuevas versiones de consola llegará también 'L.A. Noire: The VR Case Files', con siete casos seleccionados del juego original específicamente diseñados para HTC Vive. La edición para PlayStation 4 y Xbox One, ofrecerá el juego completo original y todo el contenido descargable adicional, con una serie de avances técnicos, como mejoras en la iluminación y las nubes, nuevos ángulos de cámara cinemáticos y texturas en alta resolución. Funcionará a 1080p nativos en PlayStation 4 y Xbox One, y en 4K en PlayStation 4 Pro y Xbox One X.

Por su parte la edición para Switch, además de incluir el juego completo original y todo el contenido descargable, incorporará mejoras específicas para la híbrida de Nintendo, como un modo Joy-Con con giroscopio, controles gestuales, vibración HD, nuevos ángulos de cámara y controles táctiles.

'L.A. Noire' es un juego desarrollado por Rockstar Games para PlayStation 3 y Xbox 360 ambientado en los bajos fondos de Los Ángeles en los años 40, que posteriormente, también se lanzó para Windows en noviembre de 2011. Nos invita a controlar al veterano de guerra y recién nombrado detective Cole Phelps, en la investigación de una serie de casos inspirados en crímenes reales.

"Nos entusiasma llevar la combinación única de L.A. Noire de auténtico trabajo de detective, atmósfera del Hollywood clásico y acción trepidante a estas nuevas plataformas", comenta Sam Houser, fundador de Rockstar Games. "Ahora con una opción de realidad virtual espectacular, impresionantes 4K o la libertad del juego portátil, estas versiones mejoradas son la oportunidad perfecta para que los jugadores disfruten de este mundo rico en detalles de una manera totalmente nueva".



Tráiler de 'L.A. Noire' para Nintendo Switch. Vídeo: YouTube