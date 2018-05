Novedades de Google: El asistente digital podrá conversar con personas por teléfono

El asistente digital de Google será capaz de conversar con personas por teléfono para ahorrar a sus usuarios el esfuerzo de llamar directamente, entre otras novedades presentadas hoy por la firma en su conferencia para desarrolladores.



El CEO de Google, Sundar Pichai, inauguró el evento retransmitido por internet desde Mountain View (California) y puso el foco en la inteligencia artificial, cada vez más integrada en los productos y servicios de Google, comenzando por su asistente digital.





Destacó una demostración en la quellama a una peluquería para hacer una reserva y, con una voz natural, mantiene una conversación con la persona "real" al otro lado del teléfono, a pesar de que hay respuestas inesperadas.Esa sofisticada función experimental, llamada, todavía no estará disponible al público, pero en las próximas semanas Google usará la tecnología para llamar a las empresas y preguntarles por su horario de apertura, tras lo que se actualizará esa información en el buscador.Próximamente, Assistant verá otros desarrollos centrados en la voz: no necesitará que cada frase comience con "", se le podrán requerir múltiples acciones a la vez y tendrá una función dirigida a niños para que pidan las cosas por favor.La inteligencia artificial está también detrás de nuevas funciones en una serie de servicios: Gmail predecirá frases enteras al redactar, mientras quereconocerá a los amigos en las imágenes y sugerirá compartirlas con ellos en un clic.Por su parte,tiene una nueva versión en pruebas que se instalará en las cámaras nativas de una serie de móviles Android, separado de Photos, y permitirá obtener información de ropa o de música a tiempo real, sin necesidad de tomar fotografías.Recibió aplausos una opción de Lens que permite convertir en un archivo PDF la foto de un documento sobre una mesa, aunque no esté hecha adecuadamente, o seleccionar el texto que está fotografiado y convertirlo directamente en un mensaje, evitando transcribir.Además,llega rediseñado hoy en 127 países con la nueva opción "Full coverage" (Cobertura completa), que busca hacer entender una historia completa más allá de unos cuantos titulares para que todo el mundo "tenga acceso a la misma información".En el, Google desveló que la próxima versión del sistema operativo, que utiliza la letra P y estará disponible a finales de año, cambia la forma de navegar y la hace similar a la de un iPhone.Asimismo, Android P ofrece funciones enfocadas a establecer límites en el tiempo que los usuarios pasan utilizando sus dispositivos, como parte de una iniciativa global que Google llama "Digital Wellbeing" ().Con esa iniciativa, con el objetivo de reducir la adicción al teléfono y el "" (FOMO, por su sigla en inglés), Google resumirá cuánto tiempo pasan los usuarios frente a la pantalla y en qué aplicaciones, además de dar opciones para forzarles a "desconectar".