Facebook sufre una nueva caída en varios países

Facebook ha dejado de funcionareste miécoles durante varios minutos en España y otros países, un fallo que ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Durante el tiempo que ha durado el fallo, al acceder a la web se podía leer un mensaje en inglés sobre un fondo gris: "Lo sentimos, algo ha ido mal. Estamos trabajando en ello y lo tendremos solucionado tan pronto como podamos".



La red social de Mark Zuckerberg es la más utilizada a nivel mundial, con miles de millones de usuarios. Como en otras ocasiones, han sido ellos quienes han anunciado la caída en otras plataformas, entre ellas Twitter.





Facebook no funciona, wow, para la pedazo de mirda que es no pasa nada.

Facebook is down, so I came here #facebookdown #facebook @facebook