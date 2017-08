Un nuevo virus se propaga por Facebook

La propagación de virus informáticos a través de las redes sociales es algo que se repite cada cierto tiempo y ha vuelto a aparecer uno que se está reproduciendo de perfil en perfil. La Policía Nacional ha advertido a través de su perfil en Twitter de esta nueva amenaza que llega en forma de invitación para que veamos un vídeo en Facebook. El problema es que al infectarte, lo extiendes a tus contactos.



Según ha explicado el portal tuexperto.com, hay dos formas de recibir esta infección, o bien a través de un mensaje por Facebook invitándonos a ver un vídeo o etiquetándonos. Tanto si pulsamos sobre él para verlo como si lo descargamos, podríamos infectar el dispositivo que estemos usando. Y no solo nos afectará a nosotros, también se expandirá a todos nuestros contactos.





Atentos a las señales

¿Y si me infecto?

Una de las primeras pistas para detectar que un archivo es un virus es su nombre. Llevará porCasi siempre sigue el mismo patrón, pero con posibles variaciones para que su detección no sea tan simple.Puede haber variaciones, pero más o menos siempre sigue el mismo estilo.Pero después con una numeración. El reclamo, en esta ocasión, un supuesto vídeo con contenido sexual. El aviso será que has sido etiquetado en una publicación.En el caso de que pulsemos en el vídeo o lo descarguemos, parecerá que vamos a ver algo pero no, lo que estaremos haciendo es infectarnos y de paso, hacer que a nuestros contactos les llegue el mismo virus.Si has cometido el error de darle al vídeo, lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña de Facebook. El siguiente paso, analizar el equipo con un antivirus o con cualquier otra solución paraque tengamos en el equipo.Y por último, hacerle una revisión a fondo al equipo. Analizar si hay algún programa extraño instalado, o si tenemos un plugin que no nos suene instalado en nuestro navegador. Todo esto puede hacer que estemos enviando spam sin saberlo.