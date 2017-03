Diez trucos para exprimir al máximo Android 7.0

Cada vez que llega a los smartphones una versión nueva del sistema operativo, hay nuevas funciones con las que podemos jugar para sacarle más rendimiento al terminal o para ponerlo más a nuestro gusto. Una veces estas opciones son más y están más visibles a primera vista; otras, añaden menos cantidad de novedades e incluso cuesta un poco descubrirlas todas.

La versión final de Android 7.0 Nougat llegó a los primeros terminales a finales de agosto de 2016 y poco a poco se ha ido extiendo por los diferentes terminales que pueblan el mercado. Algunos de los últimos móviles 'premium' en recibir la actualización han sido los Samsung Galaxy S7 y S7 Edge este mes de marzo, pero compañías como Huawei, LG, Lenovo/Motorola, etc., tienen ya sus listas de terminales en los que ya se puede actualizar o se podrá próximamente.

Si tu móvil ha recibido Android Nougat o está a punto de ello, lo mejor que puedes hacer es echarle un vistazo a estos 10 trucos para sacarle el máximo partido al sistema operativo.



Aprovecha el modo multiventana



En Android Nougat viene de fábrica un modo multiventana muy útil para hacer varias cosas a la vez, como ver un vídeo en YouTube mientras miras Twitter, escribir un correo electrónico mientras consultas una web, mirar varias redes sociales al mismo tiempo y una infinidad de combinaciones más.

Para aprovechar esta característica, abre el menú de aplicaciones recientes (botón inferior derecho/izquierdo o manteniendo pulsado el botón central, dependiendo del terminal) y mantén pulsada la 'app' que quieras hasta llevarla al extremo superior del teléfono.

De esta manera, la primera aplicación elegida se coloca en la parte de arriba y la segunda (siguiendo el mismo proceso) en la de abajo. Para modificar el tamaño de cada ventana solo tienes que jugar con la barra negra que las divide, subiéndola o bajándola según desees.



Responde a notificaciones agrupadas



Con Android 7.0 las notificaciones vienen agrupadas por aplicación. Esto significa que si tienes mensajes pendientes de cuatro conversaciones de WhatsApp o tres mensajes privados de diferentes personas en Messenger, aparecerán todas bajo el nombre correspondiente de la app. Para consultar una por una los avisos, tienes que desplegar la notificación.

Además, una buena opción que llega unida a este nuevo modo es la de responder directamente sin tener que ir a abrir la app. Tan solo tienes que tocar en el botón 'Responder' donde corresponda para poder escribir directamente.



Ajusta el tamaño de la pantalla



Una de las cosas más demandadas por los consumidores durante años ha sido poder ajustar la resolución o tamaño de la pantalla, de tal manera que puedan verse las cosas más grandes o más pequeñas según la necesidad del usuario.

Para ponerlo a tu gusto, tienes que ir a Ajustes > Pantalla > Sistema > Tamaño de la pantalla. Ajústala como te venga mejor y listo.



Selecciona qué ajustes rápidos mostrar y en qué orden



A partir de ahora, se pueden modificar de manera nativa los ajustes rápidos del terminal, tanto qué ajustes se quieren tener más a mano como el orden de los mismos. Esta es una opción muy cómoda para sacarle el máximo partido a estos iconos.

Para ponerlos a tu gusto, tan solo tienes que deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y abrir la barra de notificaciones. Ahí, despliega los ajustes y pulsa en el lápiz ('Editar') de la zona derecha. Elige qué quieres y cómo lo quieres, arrastrando y/o eliminando iconos, y vuelve hacia atrás cuando hayas acabado para tenerlo todo personalizado.



Sácale partido al modo noche



Hasta la fecha, para poder utilizar un color de pantalla más cálido en un terminal Android era necesario descargar una aplicación de terceros o activar la función en aquellas ´apps´ en las que estuviera disponible (Twitter, por ejemplo). El asunto ha cambiado y ahora existe un modo noche nativo en el sistema operativo.

Para acceder a esta herramienta tienes que ir a Ajustes > Pantalla > Modo noche. Una vez activas el botón, puedes regular la intensidad del filtro como te venga mejor.



Ahorra datos



Ya os hemos contado en alguna ocasión algunos trucos para ahorrar datos móviles si no llegas a final de mes. Ahora, con Android Nougat hay un nuevo ajuste que viene de fábrica y que resulta bastante interesante.

Se trata de un sistema de ahorro de datos que evita que las 'apps' gasten megas en un segundo plano. De esta manera, cosas como el correo no se actualizarán si tu no quieres y así podrás gastar menos. Para activar esta función tienes que ir a Ajustes > Uso de datos > Economizador de datos y activarlo. Una vez hecho, ya solo tienes que elegir qué aplicaciones quieres que se conecten a Internet y cuáles no si tienes el móvil en reposo.



Añade varios idiomas a tu terminal



Google ha decidido que es buena idea seleccionar varias lenguas para los usuarios que conocen más de un idioma. De esta manera, cuando se haga una búsqueda, la compañía mostrará los resultados en los idiomas que se tengan seleccionados, algo bastante útil para muchos.

Si este es tu caso y quieres añadir un segundo o tercer idioma, tienes que ir a Ajustes > Teclado e idioma > Idiomas > Agregar un idioma. El primero que añadas a la lista será tu idioma principal, por lo que será el que el terminal utilice de manera predominante.



Quita el sonido de las notificaciones



Esta nueva función es ideal para todos aquellos que reciben muchas notificaciones a lo largo de las horas y que no quieren que todas suenen y lleguen a molestarles o distraerles.

Para elegir qué aplicaciones quieres que no emitan sonido, el proceso es muy sencillo. Abre la barra de notificaciones y mantén pulsado sobre aquella aplicación que quieres 'que se calle'. De esta forma, la aplicación se abrirá en Ajustes y ahí podrás activar el botón 'Mostrar en silencio'. Si quieres, justo encima de este botón, también puedes hacer que directamente no te llegue ningún aviso, con o sin sonido.



Bloquea números de teléfono



Una de las mejores funcionalidad de Android Nougat es la posibilidad de bloquear números de teléfono sin necesidad de recurrir a 'apps' de terceros ni a ninguna estratagema que no venga de fábrica.

Para que la deje de molestarte, tienes que abrir la aplicación de llamadas e ir a Ajustes > Bloqueo de llamadas > Añadir número > Bloquear. Puedes añadir un número de teléfono a través de sus dígitos o seleccionando un contacto de tu agenda.



Activa el huevo de Pascua



¿Has oído hablar del juego oculto que traen los teléfonos móviles o tabletas con Android? Se trata de un huevo de pascua que va incluido de serie con el software y al que se puede acceder yendo a Ajustes > Sistema > Información del teléfono y ahí pulsando repetidas veces en el apartado con la versión de Android.

En esta ocasión se trata de un juego en el que el objetivo es atraer gatos para darles de comer en platos de comida. Tras abrir el juego, toca la 'N' que aparece en pantalla y edita los ajustes rápidos (como te hemos enseñado en uno de estos consejos) para que en la barra de notificaciones te aparezca un plato vacío. Pulsando en el plato se puede seleccionar el cebo y cada vez que un gato va a comer, el móvil te lo notifica. Ingenioso, ¿no?