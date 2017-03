Cómo saber qué programas puedes eliminar del ordenador

¿Cuántos de los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador utilizamos realmente en nuestro día a día? Si repasas todos los programas que tienes instalados en tu PC probablemente descubrirás que muchos de ellos hace tiempo que dejaste de utilizarlos. De hecho, es posible que descubras que algunos de ellos ni tan siquiera funcionen. Se trata de software ocupa espacio en nuestro disco duro de forma innecesaria y que no ayuda en nada al rendimiento de nuestro PC.

Si quieres hacer limpieza en tu ordenador, algo que todos deberíamos realizar de forma periódica para mejorar el funcionamiento de nuestro ordenador, Windows ofrece una herramienta integrada a la que podemos acceder desde el panel de control. No obstante, si alguna vez la has utilizado sabrás que no siempre es efectiva al 100%. En muchas ocasiones, pese a que el proceso de desinstalación de un programa se realiza aparentemente de forma correcta, en realidad quedan restos del software no deseado esparcidos por todo el sistema.

En otras ocasiones, nos podemos encontrar que la aplicación que queremos eliminar ni tan siquiera en la lista de programas instalados en nuestro PC. Para realizar un borrado más efectivo, existen multitud de programas que nos pueden ayudar a realizar esta tarea de forma segura y realizando una eliminación completa del software que deseamos remover. Estos programas realizan un escaneo global de nuestra computadora y borran todos los rastros de la aplicación que queremos eliminar.

Revo Unistaller, CC Cleaner, IObit Uninstaller, Comodo Programs Manager o Absolute Uninstaller son algunas de las numerosas aplicaciones que nos ayudarán a desinstalar un programa en nuestro Windows.

En estas líneas, sin embargo, vamos a centrarnos en otro software. Se trata de Should I remove it?, que nos ayudará en el proceso de elegir qué aplicaciones podemos eliminar sin que afecte a nuestro ordenador. Y es que esta aplicación, además de ser gratuita y de muy fácil uso, cuenta con la ventaja de que nos indica de forma gráfica qué programa es más o menos candidato a ser eliminado teniendo en cuenta su valoración y los problemas que esta operación puede conllevar para nuestro ordenador.